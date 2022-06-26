قصص ما قبل النوم للاطفال قصة شبح النار والخاتم الذهبي

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حكايات للأطفال قصة شبح النار والخاتم الذهبي

ذات مرة كان هناك مزارع يدعى ياسر يكسب الكثير من المال ولم يكن راضياً عن ذلك، أراد أن يصبح مليارديرًا في وقت قصير وبدأت الأفكار السيئة شيئًا فشيئًا تطغى عليه.

وذات يوم ذهب لحضور حفل الزفاف في قرية مجاورة إلى أقاربه، وفي الليل كان يشعر بالملل ويتجول في القرية، واعتقد أنه سيجد نقودًا في المنزل القديم وذهب يبحث في كل مكان، ورأى شيئًا يلمع في خردة هناك.

وعلى الفور وجد خاتمًا في هذه القطعة من الأحجار الكريمة وضعه على أصابع يده اليمنى، وبعد انتهاء الزواج عاد إلى قريته مع والديه، وفي الطريق استراحوا.

ذهب ياسر إلى ظل الشجرة ليستريح بينما يدير الخاتم في يده. وفجأة اختفى ياسر، وبدأ أقاربه يسألون عما حدث له، ولم يروه بينهم.

سمعهم ياسر يبحثون عنه، ثم أدار ياسر الجوهرة الزرقاء في الخاتم وبدأ أقاربه في الاتصال به، ثم عرف ياسر سر الخاتم الذي وجده.

وخطرت في ذهن ياسر فكرة سيئة وهي سرقة كل من يستخدم الخاتم.

بعد عودته إلى المنزل في المساء، لف نفسه في لحاف وذهب إلى أغنى رجل في القرية، حسن.

بعد أن تأكد ياسر من أنه مفقود، دخل ياسر إلى مكتب حسن وأخذ كل الذهب والفضة وعاد إلى المنزل لأن ياسر كان غير مرئي، ولم تشك عائلة حسن في أي شيء.

عندما فتح حسن المكتب في الصباح، لم يجد أي فضة أو ذهب في خزنة المكتب وقدم شكوى إلى قاضي القرية.

منذ ذلك الحين، يسرق ياسر من أثرياء القرية باستخدام الخاتم السحري.

ولأنه غير مرئي فلا أحد يراه يشك في نفسه، وله ثروة وراء السرقة بواسطة الخاتم السحري.

اجتمع رجال في وسط القرية لمناقشة موضوع السرقات وكان من بينهم ياسر، وكان يناقش الأمر معهم. أخبرهم أن مدير الرحلة كان شبحًا.

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ثم قال أحد القرويين لنذهب إلى القاضي ونخبره بكل ما قلته يا ياسر، إذا كنت تعرف من سرق كل تلك الأموال والأشياء الثمينة.

قال ياسر، أقول لك إنه شبح ويجمع ثروة طائلة، لأنني رأيت شيئًا غريبًا قبل دخولي إلى القرية القريبة من الغابة، وفقد وعيه بسبب ذلك.

فلفق ياسر قصة وصدقها أهل القرية، ثم بدأ الناس في الإساءة إلى هذا الشبح، ثم علم الشبح في الغابة بها.

كان الشبح غاضبًا على ياسر لأنه يخاف الناس منه، فقرر أن يعلمه درسًا، إذ كان يعتقد أن لا أحد يعرف السرقات التي ارتكبها.

في إحدى الليالي قرر سرقة منزل السيد الإقطاعي، ودخل منزلًا في ضوء الطيران، ومن أجل كشفه، تحول الشبح إلى نملة وعضه في إصبعه الذي كان لديه الخاتم، ولم يستطع أن يأخذ الألم وصرخ فجاء صاحب المنزل ووجده وهو يحاول السرقة.