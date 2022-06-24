قصص ما قبل النوم للاطفال قطيع الغزلان والدب

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حكايات للاطفال قطيع ايل ودب

في غابة خضراء، مع وفرة من الحشائش الناعمة والمياه العذبة الوفيرة، عاش قطيع من الغزلان في سلام وأمان.

لكن دوام الوضع مستحيل. نزل دب قوي إلى الغابة، التي لم تحب جمال المكان ومناخه المعتدل ومياهه الباردة فحسب، بل أيضًا جشع لحوم الغزلان اللذيذة.

منذ أن سكن القطيع في الغابة، يستيقظ القطيع كل يوم ليعرف أن أحد أعضائه قد وقع فريسة للدب المغتصب.

سيدي، سيدي، التهم الدب آخر قطيعنا.

يجب أن نجد حلاً لهذه المشكلة الصعبة.

للتعامل مع الموقف المخيف الذي أصبح عليه القطيع، يعقد الغزال اجتماعًا لإيجاد طريقة للتخلص من عدوان الدب الوحشي.

افتتح زعيم القطيع الاجتماع بالقول – تضررنا من غارات الدب على قطيعنا. وحياتنا مهددة باستمرار منذ قدومه إلى غاباتنا. لقد جمعتكم معًا اليوم حتى نتمكن معًا من إيجاد حل لإنقاذنا من مرضه. إذا كان لدى أي شخص اقتراح، فلنجده الآن.

تقدم غزال شاب قوي وقال، “لقد وهبنا سرعة أكبر بكثير من الدببة. إذا عيننا حراسًا لمراقبة المكان وإنذار القطيع عندما يقترب الدب. كان من الممكن أن نهرب قبل أن يصل إلينا.

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فأجاب الرئيس – ولكن بيننا كبار وصغار، لا يستطيعون الركض بالسرعة الكافية للهروب من طغيان العدو. عندها فقط ينجو القوي والسريع، ويهلك الضعيف.

ثم تحدث أيل عجوز حكيم – بما أننا موهوبون بالسرعة، فقد تم منحنا أيضًا قرونًا قوية وحادة. إذا اجتمعنا مرة أخرى عندما هاجمه الدب وطعنه بركلة غزال. ثم سنهزمه وسينجو الجميع.

تم استقبال اقتراح الغزلان الحكيم من قبل جميع الذين وافقوا على تنفيذ الخطة عندما ظهر الدب لأول مرة.

وفي الصباح جاء الدب كالعادة ليبحث عن فريسة ليأكلها. لكنه فوجئ برد فعل لم يسبق له مثيل من قبل. تقدمت الأيائل مرتبة واحدة مثل المبنى الصلب. هاجمته وضربته بقرنيها وركلته بحوافرها حتى هرب مصابًا بكسر في الجلد وأذل.

وهكذا انتصر القطيع بوحدته وتكتله على العدو الغاشم.

الاتحاد أساس الانتصار والنجاح وتحقيق الأهداف، فبفضله تزداد القوة ويتحقق الخير.