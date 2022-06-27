قصص محفزة للنجاح هذه القصة سوف تغير مسار حياتك إلى السعادة والنجاح

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قصص نجاح تحفيزية ستغير هذه القصة مسار حياتك نحو السعادة والنجاح

يقال أنه كان هناك صياد مجتهد كان جادًا في عمله، كان يذهب للصيد كل يوم ويصطاد سمكة كبيرة، يأخذها إلى المنزل حتى انتهى، وعاد مرة أخرى إلى الشاطئ ليصطاد آخر، وذات يوم، كما كانت زوجة الصياد تقطع السمكة التي اصطادها زوجها، فوجدت فيها شيئًا مدهشًا، مما تسبب في انفتاح عينيها بدهشة لا تصدق. وجدت المرأة في بطن السمكة لؤلؤة كبيرة لامعة. كانت زوجة الصياد سعيدة للغاية وذهبت لرؤية زوجها، وأخبرته أن حالتهما ستتغير اعتبارًا من اليوم، وأنهما سيأكلان شيئًا آخر غير السمك، وأخبرته عن اللؤلؤة.

كان الصياد سعيدًا جدًا، وتوجه إلى الصائغ وعرض عليه اللؤلؤة قائلاً إنه يريد بيعها. Le bijoutier la regarda et lui dit avec étonnement Quel bijou merveilleux, inestimable, mais je ne peux pas payer pour cela, même si je vends ma maison, ma boutique, et les maisons de tous mes voisins, quand j’ai pu en percevoir الثمن.

اقترح عليه البائع أن يذهب إلى شيخ البائعين في البلدة المجاورة، فهو الوحيد الذي يستطيع شراء هذه اللؤلؤة الثمينة منه، وبالفعل ذهب الصياد إلى شيخ البائعين وقدم له اللؤلؤة، فنظر عندها باهتمام وقال لها هذه اللؤلؤة لا تقدر بثمن، لا أستطيع شرائها، لكن لدي حل، اذهبي لرؤية محافظ المدينة، يمكنه شرائها.

ذهب الصياد إلى بوابة قصر الحاكم، واشتهر المحافظ بحبه للأحجار الكريمة والخرز النفسي، وعندما قدم له الصياد جوهرة، وأخبره أنه وجدها في بطن السمكة، لقد اشتعلت، كان الحاكم معجبًا جدًا باللؤلؤ، وقال إنه كان يبحث عن الكثير من هذا القبيل، فكر الحاكم وأخبر الصياد أنه لا يعرف سعر هذه اللؤلؤة، لكن سيسمح له بدخول خزانته الخاصة لمدة 6 ساعات كاملة، يجمع ما يريد، وسيكون ثمن اللؤلؤ!

استمرار القصة

كان الصياد سعيدا جدا وطلب من المحافظ القيام بساعتين فقط ليكون كافيا ولكن المحافظ أصر على ست ساعات كاملة لسعر اللؤلؤة النفسية ودخل الصياد الخزينة ووجد غرفة كبيرة جدا مقسمة هناك ثلاثة أقسام، القسم الأول مليء بالمجوهرات من الذهب والفضة، والقسم الثاني يوجد به سرير ناعم رائع ومريح، والقسم الثالث عبارة عن طاولة طويلة بها كل الأكلات الشهية.

يفكر الصياد ويفكر في نفسه ست ساعات هي وقت طويل، سأبدأ أولاً بالطعام في القسم الثالث، حتى أتمكن من زيادة طاقتي وأكون قادرًا على جمع أكبر قدر من الذهب والفضة.، وبالفعل أمضى الصياد ساعتين حتى يأكل ويملأ معدته، وعندما أراد أن يذهب إلى القسم الأول لأخذ الذهب، ذهب خلال القسم الثاني، ونظر إلى السرير المريح وفكر أكلت حتى أصبحت الآن لماذا لا أنام أكثر قليلاً للحصول على المزيد من الطاقة لجمع المجوهرات والمال، هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى.

نام الصياد، ومضى الوقت، ونهض فجأة وسمع صوتًا يناديه “قم، أيها الأحمق، لقد انتهى الوقت. أصيب الصياد بالذعر وصرخ هاه ماذا او ما أرجوك أعدني للحصول على المزيد من المجوهرات والفضة والذهب، فقال له الحراس قضيت ست ساعات كاملة في الغرفة، والآن استيقظت من إهمالك أنت أحمق لم يفكر في أخذ المجوهرات أولاً ثم شراء أفضل طعام وأفضل أنواع الفراش وأنعمها، لقد كنت أحمقًا غافلاً فقط التفكير في حدود المحيط الذي تعيش فيه، وأخذ الحراس هو وأنا ألقاه خارجا صراخا لا لا من فضلك لاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

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انتهت القصة .. والآن أيها القارئ، هل تعرف ما هي الجوهرة إنها روحك، إنها كنز لا يقدر بثمن، لكنك لا تشعر بقيمة هذا الكنز ولا تقدره. الأفعال والسرير المريح إهمال، والطعام الجميل هو الشهوات والصياد هو أنت. ألم يحن الوقت لتستيقظ من نومك وتترك السرير المريح والطعام والشراب وتجمع الجواهر الثمينة قبل انتهاء الست ساعات ! قبل نهاية حياتك سوف تندم.