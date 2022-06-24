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قصص مرعبة جدا الفتاة الجميلة في الصورة الملعونة

في أحد أيام الربيع، كان هناك صبي يشعر بالملل اسمه توم في فصله يحل مسائل في الرياضيات.

لم يتبق سوى خمس دقائق حتى نهاية المناوبة، وبينما كان يحل المشاكل، نظر إلى الأعلى ونظر من النافذة المجاورة له ولفت انتباهه إلى شيء ملقى على العشب ويبدو وكأنه صورة.

بعد مغادرة الفصل ركض لالتقاط الصورة قبل أن يأخذها شخص ما من قبله، وعندما التقطها وجد صورة لفتاة جميلة لم يرها من قبل في حياته.

كانت ترتدي فستانًا ورديًا وحذاءًا أحمر وكان لها إصبعان على شكل علامة سلام. كانت جميلة جدًا لدرجة أنه أراد مقابلتها والتعرف عليها، لذلك ركض توم في أرجاء المدرسة وسأل الطلاب عما إذا كان أي شخص يعرفها أو رآها من قبل.

ولكن بسبب سوء حظه، أجاب الجميع بالنفي، وعاد إلى المنزل حزينًا للغاية، وفي المنزل سأل أخته عما إذا كانت تعرفها ونفت أن يكون توم يمضي يومه كالمعتاد.

قصص مرعبة للغاية حدثت بالفعل

وظل يفكر في الفتاة التي كانت عليها، في الليل كان يستعد للنوم ويضع الصورة على جانب سريره ويستعد للنوم في منتصف الليل. نافذة.

بدا وكأنه صوت أظافر يدق على نافذته، وبعد النقر بدأ يسمع ضحكًا ورأى ظلًا. مشى إلى النافذة وفتحها وتسلق من النافذة.

تبع ذلك الضحك، وعندما وصل ما اعتقد أنه مصدر الضحك، اختفى الصوت تمامًا قبل أن يرى أحدًا.

في اليوم التالي، بدأ يتجول في الحي بالصورة، وأخبره الجميع أنه لا يعرف الفتاة ولم يرها من قبل، وعندما عادت والدتها من العمل، سألها أيضًا، وقالت رقم.

في نهاية اليوم كان مكتئبا وحزينا وذهب إلى غرفته ووضع الصورة على مكتبه ونام واستيقظ مرة أخرى على صوت الطقطقة فالتقط الصورة وتبع الصوت.

وبينما كان يعبر الشارع محاولاً الوصول إلى صاحب الصوت، وصلت سيارة عالية السرعة واصطدمت به، وتوفي على الفور بالصورة في يده.

نزل السائق من السيارة وحاول مساعدته ولكن توم مات بالفعل وفجأة لاحظ السائق الصورة في يد توم فأخذها ليرى ما هي.

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وفي الصورة رأى فتاة جميلة ترفع ثلاثة أصابع.