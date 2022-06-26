قصص مصورة للاطفال قبل النوم عمر 3 سنوات قصة رجل كعك الزنجبيل

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قصص مصورة للأطفال قبل النوم 3 سنوات قصة رجل خبز الزنجبيل

يقال إن سيدة عجوز كانت ماهرة في صنع كعكات الزنجبيل الخاصة، على شكل دمى بأحجام مختلفة، والتي تميزت بطعمها الرائع ورائحتها المميزة، اجتمع جميع أطفال الحي حولها لتناول الكعك اللذيذ واستمتع بالشكل الجميل للدمى.

في كل مرة تصنع فيها السيدة الكعكة وتتركها لتبرد بجوار النافذة، ثم تعود لتجد أنها قد اختفت، ظنت أن الأطفال يأكلونها، وكانت سعيدة للغاية. تتشكل الكعكات ثم توضع في الداخل من الفرن، وتشكلت على شكل دمى طويلة.

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لكن بقي القليل من العجين، لذلك كان علي أن أصنع خبز الزنجبيل، على شكل دمية صغيرة، وأضعها في الفرن واتركها تبرد من النافذة.

يتحول رجل كعك الزنجبيل إلى رجل كعك الزنجبيل

ثم جاءت فراشة جميلة بأجنحة زرقاء لتنظر إلى الشكل الرائع لخبز الزنجبيل، وتتمتع برائحتها العطرة، ثم اقتربت الفراشة من خبز الزنجبيل.

همست، “هيا، دعنا نمرح سويًا.” بالتأكيد، وقف رجل خبز الزنجبيل ونظر إلى الفراشة الجميلة.

فقال له هيا، أريد أن نلعب معًا.

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طارت الفراشة من النافذة إلى الحديقة، وتبعها رجل خبز الزنجبيل الصغير، وساعدته قدماه الصغيرتان في القفز.

عندما رأى الأطفال رجل كعك الزنجبيل الصغير، بشخصيته الجميلة ورائحته الحلوة، قفزوا وراءه، محاولين الإمساك به، ليأكلوه.

لكن الفراشة صاحت، “هيا يا فتى، قبل أن يأخذك الأطفال،” وظل رجل خبز الزنجبيل الصغير يقفز مبتعدًا بسرعة عن الأطفال، حتى دخلوا الحديقة المجاورة.

واستلقى رجل خبز الزنجبيل الصغير متعبًا على الأرض، بينما كان هو والفراشة يرتاحان. سمعوا نباح كلب يقترب منهم، وكانت الفراشة خائفة جدًا.

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“تعال، أيها الرجل الصغير، قالت، الكلب قد شمك وهو يقترب منك ليأكل منك.” ثم وقف رجل كعكة الزنجبيل الصغير مسرعًا أمام الفراشة.

ثم بدأ الكلب في ملاحقتهم حتى وصلوا إلى حافة البحيرة.

صرخ رجل خبز الزنجبيل ماذا سأفعل الآن، لا أستطيع السباحة

تقول الفراشة سأحملك على جناحي وأطير.

يقول رجل خبز الزنجبيل كيف تحملينني على جناحك الرقيق لا يحملني

قالت الفراشة صدقني، يمكنني أن أحملك.

أثناء الحديث كان هناك ثعلب يسبح ويلعب بالماء ويستمع للحديث.

ثم قال لرجل خبز الزنجبيل، “هيا، اقفز على ذيلتي وسأحملك إلى الجانب الآخر.”

صرخت الفراشة لا تصدق ذلك، إنه الثعلب الماكر، وسوف يلتهمك.

لكن رجل خبز الزنجبيل قال، “سأبقي قضيبه من فمه حتى لا يأكلني.”

وبالفعل ركض على ذيل الثعلب، وسبح معه في الماء، وبدأ الثعلب يميل ذيله يمينًا ويسارًا، ثم قال أنا أقفز على رأسي الآن. يتأرجح الذيل، ويمكن أن يتسبب في سقوطك في الماء.

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ثم قفز رجل خبز الزنجبيل بسرعة على رأس الثعلب، وفتح الثعلب فمه، فأكل رجل خبز الزنجبيل رجل خبز الزنجبيل، وقفز على رأسه.

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رجل خبز الزنجبيل الصغير الخائف،

فقال له أين أختبئ وكل من خلال الموقع الرسمي يريد أن يلتهمني .

فقالت له لا تقلقي، سآخذك إلى مكان آمن.

طارت الفراشة، التي تحمل رجل خبز الزنجبيل الصغير، إلى جزيرة صغيرة مليئة بالأشجار في وسط البحيرة.

فقال له رجل خبز الزنجبيل الصغير إلى أين نحن ذاهبون .

فقالت له لقد حملت إلى هذا المكان الكثير من خبز الزنجبيل والنساء والأطفال، وجعلتهم بيتًا يسكنون فيه، بدلًا من أكل الأطفال أو البهائم.

لذلك نزل رجل خبز الزنجبيل الصغير إلى الجزيرة، ووجد العديد من أطفال خبز الزنجبيل، يفرحون ويلعبون، وكان سعيدًا لأنه انضم إلى هذه الجزيرة الجميلة، ولم يزعجهم أحد، وشكر رجل خبز الزنجبيل الصغير الفراشة، على ما كانت عليه فعل، وودعته بحزن، لكنها وعدت أنها ستأتي وتلعب معه.