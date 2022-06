قصص مصورة ومكتوبة للاطفال قصة العفريت ذو الشعرات الذهبية

قصص مصورة ومكتوبة للأطفال قصة الجني ذو الشعر الذهبي – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني المستوحى من الواقع أو الخيال، وتعتبر هذه القصص وسيلة تربوية ممتعة للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية التربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتعزز قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

حكايات مصورة ومكتوبة للأطفال قصة الجني ذو الشعر الذهبي

ذات مرة في بلدة صغيرة، ابتسم الحظ لزوجين فقراء عندما أنجبا ابنًا له علامة صولجان خلف أذنه اليسرى، متنبئًا بالعظمة وجلب الثروة والثروة ليس لفقدان ولديه بل إلى البلدة بأكملها، وتوقع أنه سيتزوج من ابنه الملك بمجرد أن يصبح صغيرًا وسيسعد والديه بسعادة غامرة.

وبمجرد أن سمع الملك قصة الصبي، غضب، فكيف يتزوج ابن قروي من أميرة ابنه ملك ويتنكر في زي تاجر ثري ويعود إلى المنزل من القروي ويتظاهر بأنه ليس لديه أطفال ويقدم له حقيبتان. من الذهب مقابل ابنهم الوحيد.

فكر الزوجان لبعض الوقت ورفضا الذهب، لكنهما اتفقا على إعطائه الطفل، حيث أدرك أنهما فقيران لدرجة أنهما لا يعطيان الصبي ما يستحقه، وأخذ الملك الصبي ووضعه في عربة، وتركه. المدينة بلا حراسة، وأراد أن يأخذ الصبي بعيدًا عن ابنته، وفي تلك الليلة اعتقد الملك أنه حقق ما يريد.

ولكن هذا لم يحدث. بعد فترة وجيزة من رحيل الملك، وجد الصبي، رجل بسيط ليس له أطفال، ولم يكن له هو وزوجته أطفال. أطلقوا عليه اسم ليو وقرروا تربيته كابن لهم. مرت السنوات. وأصبح ليو شابًا واعدًا. وبينما كان يسير في الغابة، قابله رجل، الملك. سأله “هل تعرف الطريق إلى هوغز” العلامة تحت أذنه، فقال “كيف الحال لا تدع ابنتي تتزوجها”.

قال له “يا فتى، لدي رسالة ملكية أريد أن أوصلها إلى الملكة في القصر. هل يمكنك مساعدتي، هذا مهم جدًا جدًا أيضًا، لا تفتح الرسالة، وغادر الصبي بدأ رحلته ولم يدرك أنها بداية المغامرة، واستغرق الأمر ساعات حتى أصبح القصر على بعد دقائق.

ولكن فجأة ظهر ثعبان ضخم أمام جواده، وتوقف الحصان بعد أن قاد ليو إلى وسط الغابة، بعيدًا جدًا عن القصر. وجد ليو منزلًا صغيرًا. ترجل وطرق الباب. قال “كنت في طريقي إلى القصر لتسليم رسالة، لكنني ضاعت. دعني أقضي الليل”.

فدخل البيت وقال أشكرك على كرمك. قال لها يبدو أنك لا تعرفين من أنا. قال لا أعرف الزنجبيل.

أصيب جينجر بالصدمة ولأول مرة في حياته شعر بلطف أحدهم فأكل طعامه ونام. شعر جنجر بالغرابة في أن أحد المدنيين يمكنه حمل خطاب ملكي، لذلك قرر فتح الظرف ووجد أن حامل هذه الرسالة أُلقي على الفور في السجن مدى الحياة، مزق جينجر الرسالة وكتب خطابًا جديدًا ووضعه في المغلف الملكي وإعادته إلى مكانه.

وفي اليوم التالي، وصل ليون إلى القصر برسالة إلى حامل هذه الرسالة للزواج من الأميرة على الفور. قالت الملكة استدعي الأميرة فقالت له والدك يريد أن يتزوجك به، وبمجرد أن نظر إلى بعضهما حتى وقعا في الحب، قالت “أنا بخير يا أمي”. شعرت الملكة بالسعادة، وتم حفل الزفاف في نفس اليوم. وسرعان ما عاد الملك وغضب ليعرف ما حدث، لكن الأوان كان قد فات.

أصبح ليو أميرًا ولا يمكنه إلقاء ابنته في السجن. فكر في خطة أخرى وأخبرها أن الأميرة ملعونه بالموت في اليوم السابع من زفافها وهناك شيء واحد فقط سينقذ شعرها العفريت الثلاثة. قال ليو إنني سأذهب ولن أترك شيئًا يحدث لزوجتي، اترك زوجته وأقوده إلى مدينة كبيرة، وبينما كان يحاول الدخول، أوقفه البواب، وقال له “إذا أراد الدخول، لم يكن هذا الحل ليصبح. لم تكن النافورة تعطينا الماء بعد أن أعطتنا أفضل مشروب “.

انا في بحث مهم جدا وقيل لي ان الشخص الذي يجبرني على الاجابة على اي سؤال سيتحول الى ماعز فقال الحارس لماذا اسرع وأعطيني الجواب عند عودتك ووصل حتى وصل مدينة أخرى، ثم قال له “أخبرني متى أصبحت شجرة التفاح الذهبي بالأوراق فقط”. أجاب بنفس الإجابة، فدخله البواب وأعتقد أن هذه هي نهاية الألغاز الغامضة حتى التقى برجل في قارب وسأله لغزًا آخر. تنهد وتحدث إلى رجل الماعز، فعبره إلى الجانب الآخر.

وصل ليو إلى مخبأ الجان في الخارج ووجد امرأة تحاول قطف المانجو. كان العفريت حفيده. قال العفريت هو حفيدك، هل يمكن أن تخبرني أين هو

ضحكت وقالت “يبدو أن الملك أضعف من حفيدي”. لذلك فكر قليلاً واتفق مع الجدة في محاولة إيجاد حل للألغاز الثلاثة، وفي المقابل لم يخبر العفريت أنها حاولت أكل المانجو.

وحولت جدة العفريت ليو إلى نملة واحتفظت به في جيبها، وعندما جاء العفريت كان متعبًا، لذلك نام. جاءت الجدة إلى الجني بينما كان نائمًا وشدت شعره وقالت له “حلمت أن ينبوع الخمور الفاخرة لم يعد به ماء”. بعد أن نام العفريت، خلعت شعرة أخرى وقالت “حلم آخر. رأيت شجرة جميلة ترمي تفاحًا ذهبيًا، لم يبق منه شيء ولكنه ذهب بعيدًا”. قال لها “فأر يقضم جذوره، جدتي .

أخبرته أنه نائم، لكنه شد شعرها وقال حتى لا يكون هناك شعر يشده، فقالت، حسناً، لدي سؤال آخر، لماذا لا يستطيع القارب التوقف عن الذهاب والعودة مع الناس عبرت النهر بسرعة وأعطت الإجابة لصاحب القارب،

والتقى بالحارس الثاني فأجابه. ذهب الحارس إلى الشجرة وأزال الفأر. تم إلقاء الشجرة على الفور، وكافأت المدينة ليون بكيسين من الذهب. أجاب على سؤال الحارس الأول، وكافأته هذه المدينة أيضًا بأربعة أكياس من ذهب، وذهب ليون إلى القصر.

رأى الملك ليون يقترب منه بأكياس من الذهب، فتغلب عليه الجشع، لكن ليون عرف أن الملك شرير. قال له يوجد رجل في مركب في طريق العفريت. تعال معه وخذ مجدافه واعبر بسرعة إلى الجانب الآخر. هناك ستجد حقول الذهب. هرع الملك إلى القارب وأخذ مجذاف الرجل، وفي غضون ذلك عرف ليو قصة والديه ودعيا، والزوجين اللذين رباه في القصر، وتحققت النبوة وجلب الحظ والثروة إلى البلدة كلها.

