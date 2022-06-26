قصص مكتوبة قصيرة الثعلب والغراب

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قصص قصيرة مكتوبة الثعلب والغراب

ذات يوم، جلس غراب على شجرة طويلة حاملاً في منقاره قطعة كبيرة من الجبن، وجدها في قرية بالقرب من الغابة.

بينما كان على وشك الاستمتاع بالعيد، خرج ثعلب من الأشجار، بسبب رائحة الجبن القوية، واستقبله بأدب.

السلام عليكم ايها الغراب الانيق.

يا لها من ريشة جميلة تغطي جسمك الرشيق.

أعتقد أن الشخص الذي يمتلك جسدًا مثل جسدك له صوت رخيم فقط.

لذلك فتكون أجمل وأجمل الطيور.

أرغب في أن تكون لطيفًا معي وأن تسمع لي أغنية بصوتك، حتى تسعدني.

عندما فتح الغراب منقاره ليغني، وقع تملق الثعلب على الأرض.

فألقاه الثعلب الماكر وأكله في الحال ثم ذهب في طريقه.

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والغراب لم يتعلم أبدًا أن يستمع إلى المديح.

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