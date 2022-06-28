قصص ممتعة ومفيدة عن نشأة شيخ القراء الشيخ الحصري

قصص شيقة ومفيدة عن ظهور شيخ القراء الشيخ الحصري – قصص وعبر أكثر من قصص رائعة نرويها لكم عبر موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم. عن الحياة لا تفوت القراءة، أتمنى لك وقتًا جيدًا ومفيدًا.

قصص مضحكة ومفيدة عن صعود شيخ القراء الشيخ الحصري

يقال أن والد الشيخ الحصري رحمه الله رأى في المنام كامل كأن حفنة من العنب خرجت من ظهره يطعم بها الناس، وكلما ذاق أحدهم قال التسبيح والإعجاب “الله!”

فأخبر شيخ القرية عن رؤيته، وأخبره أن الله سيجعل ذريته من ينتفع بعلمه، ونصحه أنه إذا رزقه الله بالولد، فأول ما يحفظ له القرآن. .

كان تعليمه في القرية، وفي كتبةها، وكان والده يعتني به، مما دفعه إلى حفظ القرآن الكريم مبكرًا. وقد أخذه هؤلاء الكتبة من سنته الرابعة، وبدأ فيهم أول آية من كتاب الله حتى انتهى منها وهو في العاشرة من عمره.

وكأن الله قد سلمه هذه الكتب ليخلق قارئًا متميزًا منذ طفولته. انتهى من حفظ القرآن قبل أن يبلغ السن المسموح له بالالتحاق بالأزهر وهو ابن اثنتي عشرة سنة، فأمضى سنتان في تلاوته وتلاوته، فأهداه المعهد الأزهري بطنطا فتح أبوابه ففتح الحصري أبوابه. رسم من نهر الأزهر، ثم تخصص في علوم القرآن، وتعلم القراءات السبع، ثم العشر، وتحسينها.

ثم في عام ألف وتسعمائة وخمسين عين الشيخ الحصري مقرئًا للمسجد الأحمدي بطنطا، وعين شيخًا للمقاري المصري، وبعد خمس سنوات انتقل إلى مسجد الحسين بالقاهرة.

في العام التاسع عشر والستون ظهرت مصاحف محرفة في مصر والعالم الإسلامي، وشعرت الحكومة المصرية بضرورة وجود نموذج صوتي لتلاوة القرآن ليسهل على الجميع الخروج من هذا الوضع الصعب. ويكون مرجعا للتحكم في أي خلل أو تشوه.

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جمعت الحكومة المصرية أفضل القراء في ذلك الوقت وطلبت منهم أن يكتبوا لكل قارئ المبلغ الذي يريده مقابل تسجيل القرآن كاملاً في مظروف، ثم سلمته إلى اللجنة المتخصصة بالإذاعة المصرية. لا أحصل على نقود لتسجيل كتاب الله “هذا كان الشيخ محمود خليل الحصري، وفي عام تسعة عشر وستين حدث تغيير في تاريخ تلاوة القرآن، عندما تم التسجيل الكامل للقرآن الكريم لأول مرة. بتلاوة حفص عاصم، وبصوت الشيخ الحصري، ثم تلاها تسجيل عدة قراءات، ورش عمل على لسان نافع وقلون والدوري تحت سلطة أبي عمرو. ولمدة عشر سنوات كان يتلى القرآن الكريم طوال الليل وحتى آخر النهار على إذاعة القرآن الكريم سواء كان غريباً أم لا يستمعون إلى آيات الله التي تحددها أنماط التلاوة التي تأتي. يخرج من فم القارئ بصوت ناعم.

وكان الشيخ رحمه الله أول من سجل القرآن الكريم (المصحف المعلم)، وكان نموذجا للكتبة من بعده.

سافر الشيخ الحصري إلى الهند بناء على طلب المسلمين هناك، وزار الولايات المتحدة. قرأ القرآن في الكونجرس الأمريكي وأذن للصلاة في الداخل. حتى عندما قررت السعودية وضع مكبرات الصوت في الحرم المكي لأول مرة، أرسلوا طائرة خاصة ليأخذ الشيخ هناك لضبط الأجهزة على نبرة صوته وتلاوته. المقياس الذي يوزن به تلاوة القرآن في العالم الإسلامي.

وهنا نرى، بعد نصف قرن تقريبًا من وفاته، الكتاب من جميع أنحاء العالم، في إفريقيا ودول أخرى، لا يقرؤون القرآن إلا كما قرأه الحصري، وسيكبر جيل يرتدي زيًا جديدًا. حصريًا يضيء العالم مرة أخرى كما فعل جده الأكبر.