قصص واقعية مؤثرة أكبر جنازة في التاريخ

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لمس القصص الحقيقية أعظم الجنازات في التاريخ

هذه القصة الحقيقية تشبه الخيال المخيف. استيقظ السلطان سليمان القانوني خائفا مما رآه في نومه. اتصل بأحد حراسه المقربين وقال “استعدوا لنا كخيول. سنخرج اليوم متنكرين. حتى نتمكن من رؤية أغراض الناس عن قرب.” رجل يرقد في الشارع ولا يقترب منها أحد.

فسأل السلطان بعض الناس عن بدنه فهو جسد الرجل الذي يزني ويشرب الخمر، وليس له أبناء ولا أهل غير زوجته، ولا يقبل أحد أن يدفنها إلا أنها بكت بمرارة، لذلك فتعجب منها السلطان وقال لها لماذا تبكين، وزوجك كان زانيًا وشاربًا

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أخبرته أن زوجي عابد زاهد لله إلا أنه ليس له أولاد، وبسبب قسوة حبه للذرية والأولاد كان يشتري الخمر ويحضره للمنزل ويسكبها في المرحاض ويقول الحمد لله لقد خلصت الشباب المسلم من بعض الذنوب. بشرط أن يعودوا إلى ديارهم ويقولون الحمد لله لقد خلصتهم وشباب المسلمين من بعض الذنوب لذلك كنت أقول له إن الناس يشبهون الأعمال وأنك ستموت ولن تجد من يغسلك ويدفنك ويصلي من أجله. أنت. ضحك وقال إنه سيصلي على السلطان والوزراء والعلماء والمسلمين أجمعين.

بكى سلطان وقال لله اني سلطان سليمان وانه امين والله سوف اغسله وادفنه بنفسي واجمع كل المسلمين للصلاة عليه. لذلك أمر السلطان سليمان القانوني بحضور الجيش كله للصلاة. له ولحضور جميع المسلمين ودفنهم في مقابر السلاطين العثمانيين وبالفعل حضر الجميع لذلك كانت هذه أعظم صلاة جنازة في التاريخ لا تحكم على الناس على ظهورهم وتضع بينك وبين الله عملًا صالحًا فقط الله اعلم.