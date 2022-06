قصص واقعية مكتوبة ماذا حدث لهذا الساحر ليتوب إلى الله

روايات مكتوبة واقعية ماذا حدث لهذا الساحر ليتوب أمام الله – أكثر من قصص وقصص رائعة نرويها لكم من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم ولا تفوتوا قراءتها أتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا.

روايات مكتوبة واقعية ماذا حدث لهذا الساحر ليتوب أمام الله

في البداية قال الشيخ الأحمد أن قصة (داود) الساحر التائب تكشف أن رحمة الله واسعة، وأن الله عز وجل واسع في الغفران، وأن الله خير الحافظ، وتحدث الشياطين والجن من قبل. إن قوة الله مجرد هراء،

وأن ما يضر الإنسان أو ينفعه ما هو إلا ما قصده الله، فإذا اجتمع البشر والجن لنفعك بشيء، فلن ينفعوك إلا أن الله كتبه، ولن يؤذوك إلا بشيء الله. كتب من أجلك وفي روايته عن قصته، قال داود محمد إنه جاء ليروي قصته ليس من باب الكبرياء، بل بكلمة حق ونصيحة لكل مسلم وامرأة مؤمنة رجالاً ونساءً ليخافوا. ويعلم الله أن السحر هو “خداع شيطاني”.

وكشف داود محمد أن جهوده في اليمن منذ توبته عن السحر والسحر عام 2001 نجحت مشكورة في توبة 58 سحرة يمني.

يروي الساحر التائب قصته قائلاً عشت مع الشياطين لمدة 18 عامًا، مارست خلالها كل أنواع السحر، موضحًا أن البداية كانت عندما غاب الإيمان عن المنزل وموقد الأسرة، ودخلت عالم سحر الشياطين، وكانت رحلة البؤس بعد وفاة الأب هي أعظم رحلة للخطيئة، وزاد تعلقي بهذا الأمر، وكنت وحدي في كهف في صحراء اليمن مع الشياطين، وفي إحدى المرات فقدت الوعي. لثلاثة اعوام.

بعد ذلك، لم أعظ، وسلكت طريق التنصيب للسحر، في ضريح أحد الموتى، وبقيت في هذا القبر لمدة 15 يومًا، لأحصل، لا يرضي الله، على شرف الافتتاح. لقب ساحر، وبهذا التنصيب فقدت إنسانيتي وظننت أنني لن أموت.

Après le voyage d’inauguration, je suis retourné chez moi et j’ai demandé à ma mère les outils de livres, de chapelets et de bâtons de mon père, et elle a refusé, et après avoir insisté et lui ai promis de ne faire de mal à personne avec la magie, mais j’ai rompu l’alliance avec elle, et je suis allé en Arabie saoudite pendant trois ans au cours desquels j’ai pratiqué toutes sortes de magie et d’escroquerie, puis je suis retourné au Yémen célèbre Pour moi, c’est le plus grand magicien, et David a dit Une nuit, un jeune homme engagé est entré en moi, et dès qu’il est entré, il a récité le couplet de la chaise ou la première partie من هذا. بعد أشهر، وبعد أن تعافيت، حاولت الانتقام منه، وإذا نجحت بعد محاولاتي، فهي لم تلمس هذا الشاب. .

أخيرًا تحدث داود عن توبته قائلاً إنه جاء “برؤيا” شعرت خلالها أنني أموت، ودُفنت ودخلت القبر، وسألتني الملائكة من ربك، ما هو دينك هل صليت أكد ردي عدم إيماني بالله واستيقظت من النوم وأنا أصرخ بأعلى صوتي، ثم بدأت أفكر بما يجب أن أفعله وطلبت من صاحب المنزل المساعدة في هويتي، للذهاب إلى المسجد للصلاة بعد الاغتسال. وتغيير ملابسي.

لجأت إلى أحد علماء الدين الذي نصحني وبعد فترة عدت إلى المنزل لأبدأ معركة التوبة مع الشياطين الذين رفضوا عودتي وهددوني بالانتقام ليس لي بل لأولادي وأهلي وأنا. اختار طريق التوبة، واستمرت الشياطين في قتالني مع أولادي، وكانت البداية مع ابني ضياء، وانتفخ جسده. مات، وجاء عمار من بعده، ثم كانت زوجتي. أطلق النار وهي حامل، وحاول الشيطان معي العودة إلى السحر والسحر لأترك زوجتي، لكنها رفضت وطلبت مني الالتزام بالدعوة، وفاضت روحها وهنا تذرف عيون الساحر الدموع.