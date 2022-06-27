قصص وعبر اسلامية مكتوبة لماذا هرب العفريت لما سمع أبو البركات المغربي! سبب دخول الإسلام جزر المالديف!

قصص وعبارات إسلامية مكتوبة لماذا هرب العفريت عندما سمع أبو البركات المغربي ! سبب دخول الإسلام جزر المالديف ! – أكثر من قصص وقصص رائعة نرويها لكم من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم ولا تفوتوا قراءتها أتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا.

قصص وعبارات إسلامية مكتوبة لماذا هرب العفريت عندما سمع أبو البركات المغربي ! سبب دخول الإسلام جزر المالديف !

وبحسب ابن بطوطة، فإن سكان هذه الجزر هم من “الكفار”، وفي كل شهر “ظهر لهم شيطان الجن قادمًا نحو البحر، وكأنه قارب مليء بقناديل البحر. وعادتهم، إذا رأوها، أنهم سيأخذون عذراء ويزينونها ويدخلونها إلى “بخانة”، وهو بيت الأصنام، وقد تم بناؤه على شاطئ البحر، وكان لديها نظروا إليه، وتركوها هناك ذات ليلة، ثم جاءوا في الصباح ووجدوها منتشرة وميتة، وما زالوا يصوتون بينهم كل شهر. من يفوز في اليانصيب سيعطي ابنته.

بقيت الجزيرة على هذه الحالة حتى وصل رحالة مغربي يدعى أبو البركات للعمل في التجارة، لكن مع مرور الوقت اقترب أكثر فأكثر من الناس، مستمعًا إلى الأسطورة التي سادت في ذلك الوقت، لكنه استطاع ليثبتوا لهم كل أكاذيب ما يؤمنون به. عندما وجد امرأة عجوز تبكي، عندما سأل عنها، أخبرته أن اليانصيب وقع على ابنتها، وكانت تلك البداية.

وفي ما قيل في كتاب ابن تورنا فجاء إليهم مغربي اسمه أبو البركات البربري حفظ القرآن العظيم فذهب إلى بينهم امرأة عجوز. فقال لها إن يانصيب الشهر وقع على المرأة العجوز، وأن لها ابنة واحدة قتلت على يد العفريت، فقال لها أبو البركات أنا ذاهب بدلاً من ابنتك ليلاً، كان يدير وجهه، فحملوه في تلك الليلة وأدخلوه إلى بيت الأصنام وهو يتوضأ، ومكث لتلاوة القرآن، ثم ظهر له الشيطان. واصل القراءة من النافذة،

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فلما اقترب منه وسمع القراءة، غاص في البحر، وأصبح المغربي مقرئًا كما هو، فجاءت المرأة العجوز وعائلتها وسكان الجزيرة لاستخراج الفتاة كما فعلوا وحرقها. (ظنوا أن العجوز وضعت ابنتها هناك)، فوجدوا المغربي يقرأ القرآن، فأتوا به إلى ملكهم، فدعوه (شنورازة)، وأبلغوه بأخباره، فاندهش. منه، وعرض عليه المغربي الإسلام وشته، فقال له الملك ابق معنا حتى الشهر المقبل.

وبالفعل مر الشهر ولم يحدث شيء، ولم تتضرر الفتاة، وهنا كان على الملك فقط أن يعلن اعتناقه الإسلام وتبعه مواطنوه الذين يؤمنون بالبوذية. بنى السلطان المساجد والمدارس لتعليم الناس دينهم الجديد الذي دخلوا إليه جميعًا، وأصبح البربري أهم علم في الجزيرة لسنوات عديدة.

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ثم أقام معهم وشرح الله صدر الملك للإسلام، فأسلم قبل نهاية الشهر، وأسلم أهله وأولاده وأهل دولته. نُقل بيت الأصنام إلى بيت الأصنام، وهدموا منزله، واعتنق سكان الجزيرة الإسلام، وأرسلوا إلى باقي الجزر، ثم أسلم أهلها، وأقام المغاربة معهم. . معظمهم، وتمسكوا بمذهبه، مذهب الإمام مالك رحمه الله.

ويمجدون المغاربة بسببه، وبنى مسجدا يعرف باسمه، وقرأت على حرم المسجد المحفور في الخشب أسلم السلطان أحمد شنورا على يد المغربي البربر أبو البركات.، وأن السلطان جعل ثلث سكان الجزر صدقة للمسافرين، لأن إسلامه كان بسببهم. من كتاب “تحفة الرؤساء في غرائب ​​الأراضي وعجائب السفر”.