قصص وعبر عن الحياة الزوجية ذهبت للصيدلي لتشتري سم لحماتها و وضعته في الطعام ثم كانت المفاجئة الكبرى!

قصص وتعبيرات من الحياة الزوجية ذهبت إلى الصيدلي لشراء السم لحماتها ووضعه في الطعام، فكانت تلك أكبر مفاجأة ! – أكثر من قصص وقصص رائعة نرويها لكم من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم ولا تفوتوا قراءتها أتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا.

قصص وتعبيرات من الحياة الزوجية ذهبت إلى الصيدلي لشراء السم لحماتها ووضعه في الطعام، فكانت تلك أكبر مفاجأة !

فتاة تزوجت وذهبت للعيش مع زوجها وحماتها، وبعد فترة قصيرة اكتشفت أنها لا تستطيع رعاية حماتها، وانتقدت حماتها وأغضبتها، ولم يتوقفوا عن الجدال والصراخ، وعانى الزوج بدوره من الحزن بسبب خلافاتهما.

عندما لم تعد المرأة قادرة على تحملها، قررت أن تفعل شيئًا، فذهبت إلى صيدلي صديق للعائلة وأخبرته بالموقف بالتفصيل وطلبت منه تزويدها بالأدوية السامة حتى تتمكن من التخلص منه. حماتها إلى الأبد.

فكر الصيدلي ثم أخبره أن الكلمة الطيبة والصدقة تجاه أي إنسان، حتى لو سبقتها الإساءة، تجعله يرى نفسه مرة أخرى ويغير أقواله وأفعاله، ونستطيع أن نزرع ما نحب أن نكسبه بكلمات لطيفة. الحب الصادق والصبر والاخلاص.

عندما رأى أنها غير مقتنعة بما كان يقوله، ذهب إلى غرفة التحضير ثم خرج بزجاجة صغيرة بها قطارة. ليس من الآمن استخدام سم سريع المفعول، وإلا ستثار شكوك حولك، لذلك سأعطيك هذا الدواء بشكل تدريجي وبطيء.

ويجب أن تطبخ لها وجبة من الدجاج أو اللحم كل يوم، وتضع فيها قطرات السموم بقطارة دواء، وفي نفس الوقت تعاملها بلطف ومودة، ولا تتشاجر معها أبدًا مهما كانت الظروف.

استمرار القصة

كان الزوج راضياً عن هذا الحل وسارع إلى المنزل لبدء التنفيذ على الفور. مرت الأيام والأشهر، وأرادت تنفيذها بدقة. ما زالت تتذكر ما قاله الطبيب، لا تشك، لذلك هي تتحكم في أعصابها. وأعصابها وعاملتها كما لو كانت والدته. بعد ستة أشهر، تغير الجو في الأسرة تمامًا. نشأ جو من الحب والصداقة بين المرأة وحماتها، التي تغيرت أيضًا وأصبحت مثل الأم الحنونة لزوجة ابنها.

وأصبح الزوج سعيدا بما حدث في الأجواء الأسرية، ويلاحظ كل ما يحدث بعد هذه الفترة. ذهبت المرأة إلى الصيدلية وقالت بحزن، من فضلك ساعدني حتى لا أوقف السم من قتل حماتي. أصبحت لطيفة جدا وأنا أحبها الآن مثل أمي، من فضلك لا أريدها أن تموت.

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ابتسم الصيدلاني وهز رأسه وقال ابنتي، لم أعطيك سمًا أبدًا. الحل في الزجاجة كان الماء. أما السم الذي كان على وشك قتلك، فهو لا يزال في ذهنك، والآن أنت أكيد الحمد لله أنك شفيت منه.

ابنتي، ليس من الأخلاق الحسنة أن تعامل الآخرين معاملة حسنة، وكذلك التحلي بالصبر معهم وتحمل اللوم والسلوك السيئ معنا.