قصف “زابوريجيا” يعيد ذكريات تشيرنوبل.. ذعر عالمي

أعاد قصف محطة زابوريزهِيْا للطاقة النووية فِيْ جنوب أوكرانيا إلَّى الأذهان كارثة تشيرنوبيل فِيْ عام 1986، بينما تنفِيْ كييف وموسكو استهدافها.

تسبب خطر نشوب حريق وتسرب إشعاعي نتيجة قصف محطة الطاقة النووية فِيْ زيادة القلق الدولي.

وقالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إنيرهُواتوم إن “تشغيل محطة الطاقة النووية فِيْ زابوريزهِيْا يتم تحت خطر انتهاك معايير الحماية من الإشعاع والحماية”، مضيفة أنه لا يزال هناك “خطر تسرب الهِيْدروجين وانتشار الجسيمات المشعة”.

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلَّى وقف فوري لأي عمل عسكري قرب أكبر مصنع زابوريزهِيْا فِيْ أوروبا محذرة من مخاطر حدوث “كارثة نووية”.

وعبر رئيس الوكالة رافائيل ماريانو غروسي عَنّْ “قلقه العميق” بشأن أنباء تفجير المحطة.

حذرت شركة الطاقة النووية الوطنية الأوكرانية Energo-Atom من أنه لا يزال هناك خطر حدوث تسرب إشعاعي.

وقالت روسيا إن أوكرانيا نفذت الهجوم الأخير على المحطة النووية، لكن الاتحاد الأوروبي أدان تصرفات موسكو داخل المحطة.

استولت روسيا على محطة زابوريزهِيْا النووية فِيْ مارس الماضي، لكنها أبقت على تشغيل الموظفِيْن الأوكرانيين.

وتتهم أوكرانيا القوات الروسية بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية بالمفاعل النووي باستخدام “تكتيكات إرهابية”.

وكتب مشغل المحطة على Telegram أن الضربات التي استهدفت المحطة يوم الجمعة “تسببت فِيْ خطر جسيم على التشغيل الآمن للمحطة”، مضيفًا أن أحد كابلات الكهرباء تضرر، مما أجبر أحد المفاعلات على التوقف عَنّْ العمل.

جددت روسيا اليوم اتهامات أوكرانيا بقصف المحطة، وحث المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الغرب على الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عَنّْ بيسكوف قوله “نتوقع أن الدول التي لها نفوذ مطلق على القيادة الأوكرانية ستستخدم هذا الأمر لمنع المزيد من القصف”.

وتعرضت المحطة النووية الواقعة فِيْ مدينة إنرهُودار للقصف خلال الأيام الماضية، حيث تتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض بتنفِيْذ القصف.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية التفجير الأخير بأنه “هجوم إرهابي نووي جديد من قبل نظام زيلينسكي”.

وبحسب روسيا، فقد أصيبت وحدة لتخزين الوقود النووي المستهلك، وتضررت أجهزة استشعار لقياس الإشعاع.

محطة زابوريزهِيْا للطاقة النووية

تقع على ضفاف خزان كاخوفكا فِيْ جنوب شرق أوكرانيا، على بعد حوالي 200 كيلومتر من منطقة دونباس.

زابوريزهِيْا، التي بنيت بين عامي 1984 و 1995، هِيْ أكبر محطة للطاقة النووية فِيْ أوروبا وتاسع أكبر محطة فِيْ العالم.

زابوريزهِيْا هِيْ أكبر أربع محطات للطاقة النووية فِيْ أوكرانيا، والتي توفر مجتمعة حوالي نصف الكهرباء فِيْ البلاد.

تبلغ القدرة الصافِيْة لكل وحدة من وحدات زابوريزهِيْا الست 950 ميجاوات، أو ما مجموعه 5.7 جيجاوات من الكهرباء، وفقًا لقاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تم توصيل الوحدة الأولى بالشبكة عام 1984، والأخيرة عام 1995.

المحطة ذات أهمية استراتيجية لروسيا لأنها تبعد فقط حوالي 200 كيلومتر عَنّْ شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. استولت القوات الروسية على المحطة فِيْ المرحلة الأولى من الحرب لكنها لا تزال تدار من قبل فنيين أوكرانيين.

لديها 6 مفاعلات، كل منها يولد 950 ميغاواط، ويبلغ إنتاجها الإجمالي 5700 ميغاواط، ما يكفِيْ من الطاقة لنحو 4 ملايين منزل.

فِيْ الأوقات العادية، يتم إنتاج خمس الكهرباء فِيْ أوكرانيا وما يقرب من نصف الطاقة المولدة من منشآت الطاقة النووية فِيْ البلاد.