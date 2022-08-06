قصف غزة.. إصابات وضحايا ودمار شامل بالصور

أعلن الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، بعد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواطنيها في الشرق والغرب، مما تسبب في حالة من الذعر بينهم وتسبب في سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالهاشتاغ #Gaza_Under_Bombing، الذي تداولت به صور كثيرة للجرحى والجرحى، حتى ساد الحزن والأسى على جميع المواطنين في كل الدول العربية.

غزة تحت القصف

اغتال جيش الاحتلال تيسير الجعبري، قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إثر الغارات التي شنها مساء الجمعة في قطاع غزة.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على شقة في برج وسط مدينة غزة، وأخرى على مرصد المقاومة شمال قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 5 شهداء بينهم فتاة.

قصف غزة اليوم

وقد أحاطت أصوات قصف غزة بالمكان حتى ساد الخوف على الجميع، وظل المشهد حالة من الضرب والهرب بين المواطنين والأطفال هربًا من الدمار والحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة إلى 7 فلسطينيين، وإصابة 40 آخرين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية..

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن قصف غزة يهدف إلى إزالة تهديد ملموس لمواطني إسرائيل، في إشارة إلى توسيع تلك العملية العسكرية الجارية الآن.

قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والعديد من المناطق المختلفة، من بينها سيربة العسل الواقعة شرق مدينة خان يونس جنوب غزة، وكذلك مناطق مختلفة في وسط قطاع غزة.