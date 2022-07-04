قصيدة اضرب على الكايد ليا صرت بحَلْان مكتوبة

أصبحت قصيدة “هِيْت كايد” ليا حَلْاً مكتوباً. اللغة العربية هِيْ لغة القصائد والشعر والتعليق. لا توجد لغة تمزج بين الشعر العظيم واللحن مثل عجب اللغة العربية قصيدة شعرية تصف الأحداث التاريخية فِيْ نجد للشاعر عبيد الرشيد.

ضربت الخاطف صرت حَلْا

القصيدة هِيْ شكل من أشكال الفن دليل واضح على بلاغة اللغة العربية وقوة لغتها ومدى بلاغتها.

مؤلفة قصيدة “حافظ على كايد” ليا صرت حَلْا

هُو الشاعر الأمير عبيد بن علي الرشيد جندي لامع وفارس عظيم. ولد عام 1792 م، وعرف بمعارضته لحكَمْ آل علي. ثم نُفِيْ إلى جبل سلمى. الذي وقع فِيْ نجد، واستخدم مؤرخي الحروب وسلاسل الأنساب معظم أبياته كدليل، وتختلف موضوعات أشعاره من كبرياء إلى تحذير إلى مغزلية فِيْ المراسلات، وله قصائد تتضمن جانبًا روحيًا يفسر به. أفكاره ومبادئه فِيْ الحياة والسياسة والحرب، وكان أول من جمع قصائد عبيد فِيْ مجموعة مخطوطات هُو الرحالة الفرنسي تشارلز هُوبر الذي زار حائل عام 1883 م.

شرح قصيدة الضربة على كايد

القصيدة فلسفة شعرية عربية تدور حول فكرة معينة، وتركز قصيدة “ضربة على الكايد” على موضوع اختيار الطريق الصعب والتوكل على الله سبحانه. – سبحانه – وهُو وحده قد حدد كل ما سيحدث فِيْ هذه الحياة الدنيوية، فلا داعي لأن تظل مترددًا ومشتتًا، بل تعقّده وتعتمد على الحي الذي لا ينام.

هنا وصلنا الى نهاية مقالنا قصيدة “ضربة على الكايد” صرت حَلْا مكتوبا حيث ضمنا قصيدة الشاعر عبيد الرشيد والتي تدور حول اختيار الطريق الصعب والمجازفة. بلا خوف لان فِيْ يده مقابض الاشياء فسبحانه له.