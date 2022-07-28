قصي خولي لرواد عليو أفتخر بشراكتي معك.. والأخيرة ترد

أعرب الفنان السوري قصي خولي عَنّْ إعجابه بتمثيل وموهبة الفنانة السورية رواد عليو، وأشاد بتجربته التمثيلية معها، عبر منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف خولي عليو بأنها ممثلة رائعة ومجتهدة وجميلة، وأعرب عَنّْ سعادته العميقة بالعمل معها فِيْ مسلسل “من … إلَّى” من تأليف بلال شحات وإخراج مجدي السميري.

وسلط الضوء على سعيها الدائم للقراءة بذكاء وأن تبدو بسيطة، وأن يتجاهل الواقع بعيدًا عَنّْ أي شكل من أشكال الاصطناعية، مع فخره الكبير بالعمل معها وتمنى لها المزيد من النجاح والنجاح.

كتب قصي خولي أنت ممثلة رائعة، مجتهدة وجميلة، وأنا سعيد جدًا من أجلك وفخور باهتمامك الدائم بالدور والدراما، وببحثك الدائم عَنّْ لحظات جديدة، قراءة ذكية وبسيطة، من أجل كن على اتصال بالواقع والحَقيْقَة وبعيدًا عَنّْ المصطنعة “.

وختم بقوله “أنا فخور بارتباطي معكَمْ بأكثر من تجربة، والله يحفظكَمْ ويعطيكَمْ ألف نعمة أيها الرواد على عاليا”.

ردود فعل جماهِيْر خولي ومعجبيه، وكذلك جمهُور عليو، وبعضهم أكد دقة وصف خولي لكونه عمل مع عليو، الذي أضاف الكثير لشخصيته فِيْ المسلسل، وكذلك المتابعين. سلط الضوء على روعة وجمال الثنائي الذي قدمه عليو وخولي فِيْ المسلسل.

وأشاد جزء من المؤيدين بمعَنّْويات خولي العالية، مما دفعه إلَّى الإشادة بزميله عليو عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، رد عليو على مدح خولي، حيث شارك كلماته عبر خاصية الأستوري على إنستجرام، مبيناً دعمه الدائم، ولطفه، وطاقته الإيجابية فِيْ العمل، قائلاً إنه يستحق النجاح والنجومية وحب الناس. كتبت “حضورك الدائم والداعم وإبداعك وتطورك وفنك ولطفك وطاقتك الإيجابية للجميع، أنت تستحق. أنت تستحق النجاح وتحب الناس جيدًا”.

النجمان يحتفلان بنجاح مسلسل “من … إلَّى” ويتبادلان نسب متابعة المسلسل وينشران عبر خاصية “الاستوري” على “انستجرام”. احتلت المرتبة الأولى فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، والثانية فِيْ ليبيا والجزائر.

فِيْ المسلسل، يلعب خولي شخصية “وليد”، مدرس رياضيات مسالم، يتحول إلَّى شخص مختلف ويقلب حياته رأساً على عقب، ويلعب عليو دور زوجته “سارة / هند” التي اكتشف زوجها أنها غش عليه على مر السنين، بينما كان يختبئ منه عَنّْ تعاملها مع عصابة خطيرة قبل زواجهما، خوفًا من أن يتركها وليد لتكشف عَنّْها فِيْ النهاية.