قصي خولي من سينتصر وليد أم خليل فِيْ مسلسل “من إلَّى”

أثار الفنان السوري قصي خولي إعجاب متابعيه لبقية أحداث مسلسل “من إلَّى” للكاتب بلال شحادات، إخراج مجدي السميري، من خلال صورة نشرها عبر ميزة الستوري على موقعه على حسابه الرسمي على إنستجرام.

واستطلع الخولي آراء وتوقعات الجماهِيْر، حول فوز “وليد – قصي خولي” على “خليل – فادي أبي سمرة” فِيْ النهاية أو العكس، حيث ظهر خولي فِيْ صورة واحدة من جهة وأبي سمرة من الجهة المقابلة. ، مشيرًا إلَّى أنهما خصمان متنافسان بقوة.

وعلاقة “وليد” و “خليل” متوترة مليئة بالكراهِيْة والشر، حيث يخطط “وليد” باستمرار للانتقام من “خليل” بأسوأ الطرق، حيث يعتبر أكبر سبب فِيْ مصيبته ومعاناته.

بدأ “وليد” خططه للانتقام من “خليل” بعد أن تسبب الأخير فِيْ اختطاف زوجة “وليد” هند / سارة – رراد عليو، وإبقائها فِيْ أحد الفنادق رغم أن حالتها الصحية لم تسمح بذلك. منذ أن حملت فِيْ الأيام الأخيرة قبل الولادة. .

Khalil quería quedarse con la hija de “Sarah” y “Walid” después de que su madre fuera asesinada, ya que él se la robó a su padre por la fuerza, pero “Walid” a cambio secuestró a la hermana de Khalil y lo amenazó معها. الابن لوالده أو يفقد أخته إلَّى الأبد، وهُو ما اضطر خليل إلَّى إحضار الفتاة ضد إرادته، حتى يكسبه وليد من حيث المبدأ.

كان خولي قد غزا قلوب أتباعه ونال تعاطفهم معه مؤخرًا، بعد مشهد لم شمله مع ابنته التي عادت متحررة بعد أن وضعت على عتبة منزل جدتها، ليحتضنها خولي بقوة وأبوية. المودة التي ظهرت فِيْ خولي، بعيدة كل البعد عَنّْ التمثيل والتظاهر والتعبير عَنّْ ذلك، قبل أن يكتشف أنها ليست ابنته، وأنها كانت ضحية احتيال خليل.

نجح الخولي فِيْ تحقيق شعبية كبيرة وجمهُور كبير من خلال المسلسل منذ حلقاته الأولى حتى يومنا هذا، وكذلك جمهُور المسلسل فِيْ حالة من الإثارة والترقب المستمر للأحداث والمتغيرات التي ستحدث فِيْ حياة “وليد”. “. “.

يجسد خولي فِيْ المسلسل شخصية مدرس الرياضيات، وهُو شخص مسالم ولا يحب الوقوع فِيْ المتاعب على الإطلاق، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب، بسبب ظروف ضاغطة مختلفة أصابته.

ويعرض المسلسل حاليا على منصة “شاهد”، وحظي بتفاعل كبير من الجمهُور والجماهِيْر، وحصد أعلى نسبة مشاهدة فِيْ العديد من الدول العربية.