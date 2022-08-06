قصي خولي يبهر الجمهُور بعد تتابع الأحداث فِيْ مسلسل “من إلَّى”

نجح الفنان السوري قصي خولي فِيْ كسب قلوب معجبيه، منذ بداية مسلسل “من إلَّى” من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السمري، وحتى الآن من خلال تمثيله الجميل وصنعةه المتقنة. إبداعه فِيْ تجسيد الوضع الفني الدرامي بمستوى يضمن نجاح المسلسل.

بعد عرض الحلقة “16” من المسلسل، بدأ الثناء الإيجابي لأداء خولي ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سلط المتابعون الضوء على إتقان خولي فِيْ تجسيد صورة الأب الثائر والغاضب، الذي هُو دائما على استعداد لفعل أي شيء من أجله. لتحرير ابنته وإعادتها بسرعة، وأعرب بعض المتابعين عَنّْ تأثرهم بمنظر ابنة خولي وهِيْ تعود إليه مرة أخرى وبكائها الشديد على هذا الموقف.

ونشر خولي لمتابعيه، عبر وظيفة Instagram، مقطع فِيْديو تشويقيًا للأحداث، يهدد فِيْه، فِيْ الفِيْديو، كل من يحاول الإضرار بسمعة والدته أو حتى مضايقتها.

بدأت أحداث الحلقة بنجاح “وليد – قصي خولي”، بخطف شقيقة “خليل – فادي أبي سمرة”، واحتجازها رهِيْنة مقابل عودة “خليل” ابنة “وليد” الصغيرة. شقيقة “خليل” تسجل بالفِيْديو تجبر شقيقها عبر الكليب على إعادة الطفل لوالده.

أخيرًا يصنعها “وليد”، فِيْسمع صوت فتاة قادمة من الخارج، وهُو يأكل مع أمه وأخيه، ليخرج شقيقه ويكتشف مصدر الصوت. يقف وجود ابنة أختها عَنّْد الباب، فتأخذ الفتاة إلَّى الداخل ببعض الحذر، ويرىها والدها “وليد” الذي ينفجر بالبكاء عَنّْدما يعانقها كَمْا تفعل جدة الفتاة وعمها.

يستمر المسلسل فِيْ تحقيق شعبية كبيرة وجمهُور كبير فِيْ الوطن العربي، بسبب ارتفاع عامل التشويق والعاطفة فِيْ أحداثه، فضلاً عَنّْ غرابة القِصَّة، حيث تدور أحداثها حول مدرس رياضيات تنقلب حياته. بعد اكتشاف حَقيْقَة زوجته وتورطها فِيْ العمل فِيْ مافِيْا، ليتحول من شخص مسالم إلَّى شخص خبيث ومجرم ومتمرد على كل شيء، حيث يخطط للانتقام ممن تسببوا له فِيْ المعاناة.

كَمْا يتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الشائكة ويلقي الضوء عليها بطريقة مبتكرة وشيقة.