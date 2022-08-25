قصي خولي يتغنّى بناهد حلبي أفتخر بكِ يا أم وليد

أعرب الفنان السوري قصي خولي، عَنّْ سعادته بالتعاون مع الفنانة ناهد الحلبي، واصفاً الأخيرة بـ “المعلمة القديرة”، مسلطاً الضوء على نجاح تجربته معها فِيْ مسلسل بلال شحادات “من إلَّى” إخراج مجدي السميري. روعة تلك التجربة الفريدة من نوعها، على حد تعبيره. .

وأشادت خولي بالحضور القوي للفنانة وبحثها الدائم لإثبات استمرارية الظاهرة الفنية والعطاء فِيْ الفن، وكذلك تأكيدها على أن الإبداع الفني، حاجة مستمرة للبحث والمعرفة والثبات والمثابرة لتحقيق الأفضل. مرغوب. النتائج.

واختتم منشوره بجملة “أنا فخور بك ومبروك على تألقك يا أم وليد” بصورة للفنانة ناهد حبيبي من إحدى مشاهدها فِيْ المسلسل.

كَمْا أشاد الخولي بالفنان اللبناني جوزيف أبو نصار، عبر خاصية “الأستوري” على حسابه عبر إنستجرام، واصفا إياه بالساحر الماهر والرائع، بحسب منشوره، معربا عَنّْ سعادته العميقة لوجوده أمامه. فِيْ المسلسل، ومرفق بكلماته صورة للفنان أبو نصار.

كَمْا وصف الخولي الفنانة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا بالزوجين، حيث شارك المتابعون صورة جمعتها من مشاهد المسلسل، عبر ميزة “الأستوري”.

وعلق الخولي مؤخرًا على خاتمة المسلسل “من إلَّى” عبر منشور على “إنستجرام”، حيث شارك المشهد الأخير من المسلسل على شكل مقطع فِيْديو وشكر الجمهُور على حسن المتابعة قائلاً “شكرًا لكَمْ جميعًا. احبكَمْ جميعا للمتابعة والاهتمام والكلمات اللطيفة سعيدا بكل ارائكَمْ وانا اسعى دائما من خلالكَمْ لتحقيق الافضل كل الحب “.

وتفاعل عدد من المتابعين مع منشور ومقطع فِيْديو للفنان قصي خولي، حيث أشاد بعض المتابعين بأداء الفنانة فِيْ المشهد الأخير، معتبرين أن خاتمة المسلسل ذروة الإبداع والدقة ودراسة أدق التفاصيل.

من ناحية أخرى؛ وانتقد قسم من المعجبين طريقة انتهاء القِصَّة، بمؤامرة فنية ضعيفة وتمثيل رتيب، مشيرين إلَّى ردود الفعل المبالغ فِيْها.

وأشادت الفنانة ناهد الحلبي بأداء خولي فِيْ المسلسل، واصفة إياه بالمبدع والذكاء والمفكر الخاص، فِيْ إشارة إلَّى لطفه وإحساسه الكوميدي، إلَّى جانب قيامه بدور والدته فِيْ كثير من السوريين. الدراما