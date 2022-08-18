قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد مدرّسته نائلة الأطرش.. والنجوم يتفاعلون

احتفل الفنان السوري قصي خولي بعيد ميلاد مدرس التمثيل وعميد المعهد السوري العالي للفنون المسرحية نائلة الأطرش.

وأشار الخولي إلَّى مرور كثير من الناس فِيْ حياة الفرد، لكن القليل منهم يظل حاضرا فِيْ الذاكرة رغم مرور الزمن.

وصف الممثل السوري مدرسته بأنها أم ومعلمة وتاريخ طويل من الأحلام والذكريات والنجاحات والإخفاقات فِيْ نفس الوقت، وهِيْ أيضًا من أكثر الملاحظات يقظة وفائدة له منذ أيام دراسته. وحتى الوقت الحاضر.

وأشار إلَّى لقاء أستاذه، الأطرش، واكتشاف عيد ميلاده بالصدفة، متمنيا له العمر المديد، واستمرار الصحة والعافِيْة، وآمل أن يظل دائما تحت رعاية الله ورعايته.

واختتمت تدوينها بقولها “نائلة الأطرش عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومعلمة تمثيل، من أكبر الأسماء التي مرت فِيْ حياتي وفِيْ حياة الكثيرين فِيْ مهنتي. أرفق منشوره بصورة من لقاءه معها.

وتفاعل مع رسالة قصي خولي، مجموعة من الفنانين السوريين، بعضهم من طلاب الأطرش، منهم الفنانة شكران مرتجى، التي علقت “سيدتي نائلة أستاذة صمام الأمان، شكرا قصي”. ، باسم ياخور، صفاء سلطان، ديما الجندي، كندا علوش، رواد عليو، سامر إسماعيل، ولاء عزام، يزن السيد، طلال مارديني، ألما كفارنة، محمود نصر، مروة الأطرش، هادي أسود، الصحفِيْ اللبناني نيشان، الفنانة اللبنانية داليدا خليل ومختلف نجوم الفن.

وبالمثل، عرفت فِيْ منشور خولي تفاعلات وتعليقات متابعيها، الذين أشادوا بمعَنّْويات الممثل العالية وولائه لمعلميه رغم اجتيازه مرحلة الدراسة، متمنياً لمدرستها الأطرش العمر الطويل والصحة والأمان. المشجعين والطلاب أيضا.

فِيْ سياق آخر، اشتاق متابعوه قصي خولي أخيرًا إلَّى باقي حلقات مسلسله “من إلَّى” من تأليف بلال شحات، وإخراج مجدي السميري، عبر منشور على حسابه الرسمي على إنستجرام، استخدم فِيْه تحفِيْزًا حماسيًا. كلمات لنشر الحماس بين متابعي المسلسل.

وحظي المنشور باهتمام وتفاعل كبيرين من محبي الخولي وأنصاره، وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.