قصي خولي يحمّس الجمهُور لمسلسل “من.. إلَّى”.. ويوجه لهم سؤالا

أثار الفنان السوري قصي خولي، حماس متابعيه لبقية أحداث مسلسل “من .. إلَّى” من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري، كَمْا سألهم عَنّْ حماسهم للحلقات الجديدة.

ونشر خولي، عبر حسابه على انستجرام، صورة لشخصية “وليد”، ظهرت من خلالها فِيْ المسلسل، وأرفقها بتعليق أشار فِيْه إلَّى أن “وليد” يخطط ويتآمر على إقامة حدث، متسائلا للجمهُور، ومعبرا عَنّْ حبه العميق لهم.

وكتب الفنان السوري “ما زال لدى وليد حمدان الكثير ليقوله، والكثير ليفعله، الألم بعد أن تعب، واستنزاف، وأكل من الهُواء، علمه الرسم والتخطيط والطبخ بسلام، لأنه لا يملك شيئًا. لتخسر.”

وأضاف “أ .. هل أنت متحمس للحلقة الجديدة أنا أحبك كثيراً”.

وتفاعل مع المطبوع عدد من الفنانين، متمنين التوفِيْق والنجاح الدائم لأعمالهم، منهم الفنان أيمن عبد السلام.

كَمْا تلاشت التعليقات من قبل المعجبين، عبروا عَنّْ إعجابهم العميق بالشخصية التي يظهر فِيْها خولي، مما يبرز حماسه الدائم لتقديم الشخصية بتفاصيلها الصغيرة، سواء بالكلمات أو بتعابير الوجه، واصفا إياه بـ “المبدع و”. رائع. “وعلق أحدهم،” أنت ممثل مبدع ورائع، يستمر المسلسل. معك مظهرك رائع لدرجة تجعلنا نشعر بأن الأحداث واقعية “.

بينما أبدى البعض حماسهم لمتابعة أحداث المسلسل، ومعرفة ما سيحدث خلال الحلقات القادمة، خاصة كَيْفَ سينتهِيْ، مشيدين بالفكرة الرائعة التي تطرحها المسرحية، وأداء أبطالها، علق أحدهم. “هذه السلسلة استحوذت على قلوبنا وحياتنا اليومية. مستواها يرتفع، نريد أن نعرف ما سيحدث فِيْ النهاية، والفريق كله نار”.

وأشاد عدد كبير من المعجبين بأداء خولي، لأنه يضفِيْ نكهة خاصة على المسرحية التي يتواجد فِيْها، فضلا عَنّْ كونه حالة استثنائية لا تتكرر فِيْ الدراما العربية حسب رأيهم. عبقري وممثل موهُوب جدا. آمل أن تكون نهاية العمل رائعة مثل البداية “.

فِيْ المسلسل، يلعب خولي شخصية “وليد” مدرس الرياضيات، ومن سماته أنه مسالم ولا يحب الوقوع فِيْ المتاعب على الإطلاق، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بسبب ضغوط مختلفة. الظروف التي أصابته.

مسلسل “من … إلَّى” يُعرض حاليًا على منصة “شاهد”، وحظي بتفاعل كبير من الجمهُور والمتابعين، وحظي بأعلى نسبة مشاهدة فِيْ العديد من الدول العربية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطعهم أثناء إنهم فِيْ حالة من الإثارة والترقب المستمر لما سيحدث للأحداث والمتغيرات.