قصي خولي يرد على إعجاب فاليري أبو شقرا بالعمل معه نتعلم من بعض

ردت الفنانة السورية قصي خولي، على الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا، بعد أن أعربت عَنّْ سعادتها بتكرار العمل معه، مشيدة به بقولها إنها تثري المشهد وتساعد الفنانة أمامه.

ونشر خولي عبر خاصية الستوري على حسابه على انستجرام صورة لفاليري أبو شقرا وأرفقها بتعليق يشكرها على كلماتها، متمنياً لها التوفِيْق والنجاح والمزيد من التوفِيْق والنجاح “.

وفِيْ التفاصيل، أعربت الفنانة فاليري أبو شقرة، خلال ظهُورها أمام وسائل الإعلام، عَنّْ سعادتها العميقة بتكرار تجربة التمثيل مع الفنان قصي خولي فِيْ مسلسل “من … إلَّى” والوقوف أمامها. مشيرة إلَّى وجود “كيمياء” بينهما، إلا أنها تتعلم من تجربتها لأنها تضيف وتثري الشخصية أمامه، وهذا يساعد الشخص الآخر.

كَمْا أشار إلَّى أن شخصيته فِيْ مسرحية “ماي” شكلت تحديا جديدا له، حيث أن كل دور له نكهة خاصة، مشيرا إلَّى أن ملكات الجمال مقدر لها أن تدخل مجال التمثيل من أجل الجمال، ولكن فِيْ نفس الوقت يهتم بها. . على الأداء وليس فقط فِيْ الشكل.

وقالت إن شخصية “مي” فِيْ مسلسل “من … إلَّى” غامضة للغاية، اضطرت للسير فِيْ مسارات لا تشبهها ولا تتفق إطلاقا مع أفكارها، نظرا للظروف المحيطة. هنا يبدأ رحلته مع “وليد قصي خولي”.

لاقى مسلسل “من … إلَّى” تأليف بلال شحات وإخراج مجدي السميري إعجاب الجمهُور منذ بداية حلقاته الأولى.

كَمْا أشادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بأداء الفنان السوري قصي خولي، حيث كتبت عبر تقرير الستوري على حسابها على “إنستجرام” “اللهم يا الله عظمة قصي”.

كَمْا غنى الفنان إسماعيل تمر بأداء خولي، واصفا إياه بـ “المتميز” و “عميد الدراما”، وأشار إلَّى التقدير والاحترام الذي ينبغي أن يُمنح لخولي لهذه الشخصية، حيث كتب عبر إنستغرام “الشخصية التي تعاملت معها. هذا الإنسان العالمي فِيْ المسلسل يحتاج إلَّى الكثير من التقدير والاحترام. عالمي بكل معَنّْى الكلمة، أشكرك على هذا الأداء، عميد الدراما “.

تدور أحداث مسلسل “من … إلَّى” حول المجتمع السوري، ويركز على قِصَّة رجل يسعى لاستعادة حياته الطبيعية التي فقد فِيْها كل شيء، لتحقيق هذا الهدف، يواجه الرجل عقبات تمنعه ​​من تحقيق هدفه. الهدف. .

يجسد خولي فِيْ المسلسل شخصية “وليد” الذي يعمل مدرسًا للرياضيات، فهُو شخص هادئ ومسالم لا يحب الوقوع فِيْ المشاكل أبدًا، لكن الظروف حولته إلَّى شخص مختلف تمامًا.

النجوم المسرحية فاليري أبو شقرة، فادي أبو سمرة، وسام صليبا، علي منيمنة، إيهاب شعبان، بياريت قطريب، رامز الأسود، جوزيف ساسين، ناهد الحلبي، رواد عليو، وغيرهم.