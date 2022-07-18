قصي خولي يستفتي الجمهُور حول مسلسل “من.. إلَّى”

نال مسلسل “من .. إلَّى” من تأليف بلال شحات وإخراج مجدي السميري إعجاب الجمهُور فِيْ بداية حلقاته، وحاول بطل المسرحية النجم قصي خولي معرفة رأي متابعيه حول المسلسل.

ونشر خولي، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، صورة لشخصيته فِيْ مسلسل “من … إلَّى”، وأرفقها بتعليق يسأل المشاهدين عَنّْ رأيهم فِيْ الحلقات التي تم عرضها. لهم كل الحب.

وكتبت الفنانة السورية “إذا بدأ العالم فِيْ الظلم فاذهب إلَّى أقصى الحدود ولا تصل إلَّى النهاية فكَيْفَ كانت الحلقتان الأوليان كل الحب”.

وتفاعل مع المنشور العديد من الفنانين والمشاهِيْر، متمنين التوفِيْق والنجاح الدائم لأعماله، وتكَمْلة له على المسلسل، منهم الفنانة رولا بسمتي وعلي سكر.

كَمْا انتشرت تعليقات من المتابعين الذين عبروا عَنّْ إعجابهم العميق بشخصيته، مبينين أنه يضفِيْ نكهة خاصة على العمل الذي يتواجد فِيْه، إضافة إلَّى أنه يحب تقديم الشخصية بتفاصيلها الصغيرة، واصفا كـ “مبدع ومهني”. وعلق أحدهم “حلقتان جميلتان للغاية، فنانة محترفة”. أرفع قبعتي إليك إن شاء الله يكون التوفِيْق رفِيْقك فِيْ طريقك. لقد أدهشتني بإبداعك. . “

وبينما سلط البعض الضوء على الفكرة الرائعة التي قدمتها المسرحية، وأشادوا بأداء أبطالها، والجهُود الواضحة التي بذلها قصي بشكل خاص لتقديم المسلسل بنكهة مختلفة، كَمْا عبروا عَنّْ حرصهم على معرفة ما سيحدث خلال الحلقات القادمة. . وعلق أحدهم “الفكرة رائعة والأبطال رائعون، قصي كالعادة أبكيتني، أتطلع إلَّى الحلقة الثالثة”.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بأداء خولي، باعتباره حالة استثنائية لا تتكرر فِيْ الدراماتورجيا العربية، مشيرين إلَّى أنه لا يمكن انتقادها عَنّْد تقديم أي عمل، كَمْا تمنوا له التوفِيْق والنجاح الدائم، وأحدهم وعلق “أبو العميد، أنت حالة استثنائية غير مقبولة. بالنسبة للنقاد الحلقتين دمار وفِيْهما إبداع عالمي”.

أراد البعض أيضًا أن تحافظ المسرحية على نفس مستوى الحلقات القليلة الأولى، نظرًا للأحداث الرائعة والممتعة التي تضمنتها، حيث كتب أحدهم “الحلقتان جميلتان جدًا، وآمل أن تكون بقية الحلقات على ما يرام” مهمة.” نفس المستوى، كَمْا هُو الحال دائمًا، أنت متحمس ومبدع “.

وكان الفنان قصي خولي أراد أن يشكر المتابعين على رأيهم فِيْ العمل، ونشره عبر تقرير الاستوري على حسابه الرسمي على “انستجرام”، رسالة لهم، كَمْا أراد منهم متابعته. ورش العمل القادمة قائلة “شكراً لكَمْ على كل ملاحظاتكَمْ القيمة وأداء واجباتكَمْ المنزلية على الحلقتين الأوليين من مسلسل” من … إلَّى “كل الحب، وتابعونا على شيء حلو إن شاء الله.

بدأت مسلسل “من … إلَّى” قبل أيام، وتدور أحداثه حول المجتمع السوري، وتركز على قِصَّة رجل يسعى لاستعادة حياته الطبيعية التي فقد فِيْها كل شيء، ولتحقيق هذا الهدف أيها الرجل. يواجه عقبات تمنعه ​​من تحقيق هدفه.

النجوم المسرحية فاليري أبو شقرة، فادي أبو سمرة، وسام صليبا، علي منيمنة، إيهاب شعبان، بياريت قطريب، رامز الأسود، جوزيف ساسين، ناهد الحلبي، رواد عليو، وغيرهم.