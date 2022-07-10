قصي خولي يوشم اسم ابنه “العميد” على يده.. ويوجه له رسالة بعيد ميلاده

احتفل الفنان السوري قصي خولي بعيد ميلاد نجله الوحيد “العميد جونيور”، بطريقة لافتة، حيث قام بشم اسم نجله وتاريخ ميلاده على يده، ومشاركته مع متابعيه عبر نشره فِيْديو على إنستجرام.

فِيْ بداية مقطع الفِيْديو، الوشم الذي وضعه خولي على يده، والذي يتضمن اسم نجله “عميد” باللغة الإنجليزية، مع تاريخ ميلاده، وبصمة حبر لقدم ابنه، حيث كتب على الوشم “بين الأسعار 9.7.2022”.

كَمْا تضمن الفِيْديو بعض المقاطع الممتعة والمضحكة من أنشطة “دين” ومغامراته الممتعة، خاصة فِيْ قيادة سيارة بلاستيكية وسط الطبيعة، بالإضافة إلَّى لعبه لرياضات مثل كرة القدم والجري والقفز وغيرها. .، ليُظهر فِيْ نهاية المقطع رد فعل “العميد” بعد رؤية الوشم على يد والده.

وأرفق خولي المقطع، متمنياً له عمراً مديداً وأياماً جميلة وسعيدة لابنه، واصفاً حياته بأنها الرحلة التي بدأت مع قدوم نجله، كَمْا شكر الله على نعمة الأبوة التي أسبحت له مع قدومه. عَنّْ ابنه الوحيد، حيث كتب “حياتي رحلة وبدأت رحلتي بأول شيء فعلته فِيْها، كل عام وأنت سالم يا سالم، وحمد الله على نعمة دعوتك لي يا أبي. “

وتدفقت التعليقات والتفاعلات على منشور خولي من متابعين، متمنين لابنهما عمراً مديداً وأياماً سعيدة إلَّى جانب والده قصي، متمنياً لهما الصحة والسلامة.

ومن أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع المنشور إسماعيل تمر الذي تمنى الصحة والأمان للفتى “العميد” وأن يظل تحت رعاية الله ورعايته، معلقًا “يا عيني حفظه الله ورعاه”. انظروا الى اولادهم “، وكذلك الفنان تيم حسن، وأيمة الصياح، والصحفِيْة اللبنانية نيشان، وجوان خضر، وليليا الأطرش.

يشار إلَّى أن خولي رزقت بمولودها الأول الذي أطلقوا عليه اسم “العميد جونيور” منذ ثلاث سنوات، وأعلنت ذلك فجأة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

وعلق على الصورة “من أجلك يعمر الله الابن والأخ والصديق. أتمنى أن يكون الأب اللطيف والمحب مثل أبي (جدك)، أطال الله عمره، حفظه الله. أنا، العميد الصغير، واحمي جميع أطفالك “.