قضية “أموال الاتحاد”.. رد شراحيلي ومفاجأة البلطان الخطيرة

عقدت لجنة احتراف وشروط اللاعبين، الثلاثاء الماضي، جلسة استماع للمدافع الدولي أحمد شراحيلي، الذي تم نقله مؤخرًا إلَّى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

ووقع الشراحيلي عقود إعارة الاتحاد، فِيْ يناير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الفريق الأول لنادي الشباب، ليبدأ مسيرته مع العميد، فِيْ موسم 2022-2023.

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وبعد توقيع النقابة رفع مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان شكوى رسمية ضد الشراحيلي وقلعة العميد أمام لجنة الاحتراف. اتهامهم بـ “التفاوض” خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب مع الليث.

وتضمنت شكوى البلطان مزاعم بأن المدافع الدولي “تلقى” مبالغ مالية من مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي خلال فترة الحماية.

* أحمد شراحيلي يرد على اتهامات الشباب وخالد البلطان

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الرياضية، عَنّْ رد أحمد الشراحيلي على اتهامات الشباب والبلطان، خلال جلسة الاستماع أمام لجنة احتراف وشروط اللاعبين.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن شراحيلي نفت تلقيها أي أموال من إدارة الاتحاد قبل أو بعد دخولها الفترة المجانية لعقدها المهني مع حركة الشباب، والتي تنتهِيْ فِيْ 8 يوليو / تموز.

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وأعربت شراحيلي خلال الجلسة عَنّْ استعدادها لتسليم حساباتها المصرفِيْة للأشهر الثمانية الماضية للتحقق منها والتأكد من أنها لم تتسلم أموالاً من النقابة.

وأكد نجم النقابة الجديد أن وكيل أعمال عبدالله الخليفة، لم يتسلم أي مبلغ من مورد عقده، حتى مَوعِد الجلسة.

من ناحية أخرى، أعلنت تقارير صحفِيْة أن بالتان جاهز، وهِيْ مفاجأة كبيرة للشراحيلي، بإحضار 3 لاعبين إلَّى لجنة المحترفِيْن، على استعداد للإدلاء بشهادتهم. أن المدافع الدولي طلب منهم “توقيع” الاتحاد، واستلام مورد العقد، قبل دخول الفترة المجانية مع الشباب.