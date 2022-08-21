قضية الاغتصاب تحاصر كريستيانو رونالدو مجددًا

عادت قضية الاغتصاب، التي اتُهم فِيْها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلَّى الواجهة بعد إغلاقها بالكامل قبل نحو شهرين.

يواجه نجم مانشستر يونايتد اتهامات بالاعتداء الجنسي على عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورجا، بعد أن رفضتها محكَمْة أمريكية فِيْ يونيو الماضي.

اتهمت كاثرين مايورجا كريستيانو رونالدو باغتصابها فِيْ غرفة فندق فِيْ لاس فِيْجاس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 وقالت إنها تلقت 375 ألف دولار من اللاعب فِيْ ذلك الوقت مقابل التزام الصمت.

ناشد مايورجا مرة أخرى هذه الأيام، الحصول على التعويض الذي طلبه من رونالدو والبالغ نحو 64 مليون دولار، زاعمًا أنه وقع الاتفاق الذي حصل بموجبه على 375 ألف دولار مقابل الصمت “تحت الإكراه”.

وذكرت صحيفة “صن” أنه من المقرر أن ينظر “وسيط قانوني” فِيْ القضية لأول مرة فِيْ جلسة استماع هاتفِيْة لمدة ساعة يوم الثلاثاء.

فِيْ أكتوبر / تشرين الأول الماضي، انحاز قاضٍ فِيْدرالي أمريكي إلَّى محامي رونالدو ضد المدعي، وفِيْ التوصية للقاضي بالاستماع إلَّى الادعاء، ألقى القاضي دانيال ألبرايتس باللوم على المحامي ستوفال لإسناد القضية إلَّى وثائق مسربة وسرقتها.

فِيْ توصيتها للقاضي، كتبت ألبرايتس “إن رفض قضية (نموذج كاثرين) مايورغا بسبب سوء سلوك محاميها هُو نتيجة قاسية، ولكن للأسف، العقوبة المناسبة الوحيدة لضمان عدالة العملية القضائية”.

وأشار ألبرايتس إلَّى أن المحكَمْة لم تجد أن رونالدو قد ارتكب جريمة ولم تجد أي دليل على أن محاميه وممثليه “أرهبوا مايورجا أو عرقلوا تطبيق القانون” عَنّْدما أسقط التهم الجنائية وأنهى التسوية السرية البالغة 375 ألف دولار.

ورفضت قاضية المقاطعة الأمريكية جينيفر دورسي فِيْ لاس فِيْجاس القضية فِيْ يونيو وعاقب محامية المدعي، ليزلي ماركستوفال، بتهمة “سوء النية” واستخدام وثائق مصنفة على أنها “غير معروفة”.

من جانبه، لم ينف رونالدو وجود علاقة مع مايورجا، لكنه ذكر أن الأمر “باتفاق متبادل”، فِيْما أكد فريقه القانوني أن اتفاقًا سريًا يمنع الطرفِيْن من الحديث عَنّْ الحادث.