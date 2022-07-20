قضية النصر|بعد حمد الله.. الاحتراف تفاجئ رباعي الاتحاد بقرار عاجل

استدعت لجنة احتراف اللاعبين وأوضاعهم 4 مسؤولين من نادي الاتحاد. فِيْ سياق سؤال النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

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وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة الرياضية، أن اللجنة المهنية استدعت رئيس نادي الاتحاد أنمار الهِيْلي، والمدير التنفِيْذي لفريق كرة القدم حامد البلعاوي.

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وبالإضافة إلَّى الهِيْلي والبلوي، استدعت اللجنة المسؤول الإداري مشعل السعيد والمدير التنفِيْذي عبد الوهاب عابد لسماع أقوالهما فِيْ قضية “تحريض” حمدالله على مغادرة النصر. وانتقلوا الى الاتحاد.

يذكر أن لجنة الاحتراف استدعت الحمد الله الثلاثاء الماضي. حيث حضر اللاعب عَنّْ بعد، فِيْما مثله المحامي فهد بربعة الذي كان حاضرا فِيْ مقر اللجنة.