قضية النصر والاتحاد.. سر “خطير” فِيْ تعليق عقوبة حمد الله

كشف الصحفِيْ الرياضي عايد الرشيدي عَنّْ سر قرار مركز التحكيم الرياضي بـ “تعليق” عقوبة إيقاف النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم الفريق الأول على الاتحاد.

ووقف مركز التحكيم الرياضي عقوبة “إيقاف” حمدالله مؤقتا، حتى القرار النهائي، فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

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وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق النجم المغربي الكبير “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وهُو لعبت من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وأوضح الرشيدي فِيْ تصريحات متلفزة أن اللوائح المهنية السعودية تنص على أنه لا توجد سلطة محلية لها ولاية قضائية على نزاع عقد أي لاعب أجنبي.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أنه فِيْ حالة وجود خلاف تعاقدي بين نادي سعودي ولاعب أجنبي ؛ الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والمحكَمْة الرياضية الدولية (CAS) هما الخبراء فِيْ التعامل مع القضية.

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وأكد عايد الرشيدي أن لهذا السبب ؛ “علق” مركز التحكيم الرياضي عقوبة توقيف حمدالله. بسبب قلة المنافسة.