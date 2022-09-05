قضية جديدة تهز الشارع الرياضي السعودي.. “هروب نجم كبير”

شهد الشارع الرياضي السعودي حالة جديدة خطيرة، مع خروج أحد أبرز نجوم دوري روشان ؛ على الرغم من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفِيْة رسميًا.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشان السعودي 2022-2023 برصيد 9 نقاط من 3 مباريات متغلبًا على الخليج والفِيْحاء والفتح على التوالي.

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يجد الزعيم منافسة شديدة من الفريق الأول لكرة القدم فِيْ نادي الشباب والتي تظهر مستويات مبهرة فِيْ الموسم الرياضي الحالي.

* هروب نجم نادي الفِيْحاء

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أن عقد اللاعب اليوناني باناجيوتيس تختديس مع الفريق الكروي الأول لنادي الفِيْحاء “انتهى” من جانب واحد.

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وكشف العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن تختيدي أرسل أكثر من بريد إلكتروني للنادي حول هذا الموضوع قبل مغادرته إلَّى بلاده قبل يومين.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن مجلس إدارة نادي الفِيْحاء يستعد لإصدار بيان رسمي يكشف تفاصيل أزمة النجم اليوناني.