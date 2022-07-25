قضية حمد الله فِيْ 24 ساعة.. مهلة للاتحاد وسر تسجيلات النصر

ما من صوت يعلو أعلى من قضية تسجيلات حمدالله التي أثارت جدلاً واسعاً فِيْ أوساط كرة القدم بالمملكة فِيْ الآونة الأخيرة.

تقدم نادي النصر بشكوى رسمية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، ضد نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مع تسجيلات صوتية مقدمة للجنة المحترفِيْن، تفِيْد بوجود مفاوضات بين الاتحاد و. حمدالله بينما كان اللاعب فِيْ فترة الحماية من عقده مع النصر.

وكان المدير التنفِيْذي، حميد البلوي، قد أبلغ لجنة الاحتراف بعدم الاختصاص فِيْ قضية حمدالله، خلال جلسة استماع الخميس الماضي، وأن القضية قيد نظر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”.

بعد ذلك يستعرض موقع “سعودي سبورت” آخر كواليس قضية تسجيلات الحمد الله خلال الـ24 ساعة الماضية.

“الاحتراف” يعطي النقابة مهلة نهائية

El Comité para el Profesionalismo y el Estatus de los Jugadores de la Asociación Saudita de Fútbol envió dos cartas urgentes al Director Ejecutivo del Club Al-Ittihad, Hamed Al-Balawi, y al administrador, Mishaal Al-Saeed, donde el comité decidió otorgar una المَوعِد الاخير. حتى اليوم “الاثنين”. للرد على كل ما تم توجيهه إليهم فِيْ جلسة الخميس، حيث قالوا إنهم يفتقرون إلَّى الكفاءة (انظر التفاصيل).

حمدالله يفكر فِيْ ترك النقابة

وقالت المصادر إن المغربي عبد الرزاق حمدالله يفكر فِيْ الرحيل عَنّْ الاتحاد قريبا، خاصة وأن الحمدالله والاتحاد مهددان بعقوبة انتصار كبيرة فِيْ القضية التي تنظر فِيْها لجنة الاحتراف (انظر التفاصيل).

من يقف وراء التسجيلات الصوتية

أطلق الصحفِيْ الرياضي سعود الصرامي العَنّْان لمفاجأة كبيرة حول هُوية المسؤول عَنّْ تسريب تسجيلات الاتحاد الصوتية للنصر (انظر التفاصيل).

حَقيْقَة تغيير الكلمات فِيْ التسجيلات

وأكد الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل أن إدارة نادي الاتحاد لم تغير تصريحاتها فِيْ قضية التسجيلات، وأن لجنة الاحتراف لم توجه أي أسئلة لقيادات النقابة، خلال الجلسة، بخصوص صحة التسجيلات. التسجيلات. أم لا (انظر التفاصيل).

حمدالله يصل إلَّى المعسكر النمساوي

وصل المغربي عبد الرزاق حمدالله إلَّى النمسا، اليوم الاثنين، بعد استراحة موسمية، فِيْما يستعد حمدالله للمشاركة فِيْ التدريبات الجماعية، استعدادا للموسم الجديد (انظر التفاصيل).