قضية حمد الله.. محكَمْ الاتحاد واعتراض “رسمي” على طلب النصر

قرر نادي الاتحاد، بحسب آخر التقارير الصحفِيْة الواردة صباح اليوم الأربعاء، اختيار أحد المحكَمْين المعينين من قبل المركز السعودي للتحكيم الرياضي، فِيْ قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، المعروف إعلاميًا باسم. “التسجيلات الصوتية”. . “

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أثار المركز السعودي للتحكيم الرياضي جدلًا كبيرًا، بعد تعليق إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر كاملة، من لعب كرة القدم، حيث عاد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا للمشاركة مع الاتحاد، بدءًا من مباراة الرائد فِيْ اليوم الثالث من منافسات الدوري السعودي روشان.

قضية الحمد الله .. حكَمْ الاتحاد واعتراض “رسمي” على ادعاء النصر

ولم يتوقف جدل المركز السعودي للتحكيم الرياضي عَنّْد رفع إيقاف عبد الرزاق حمدالله، بل وصل إلَّى نقطة الانتصار على سلطان السميل حكَمْ الاتحاد، مما دفعه للاستقالة من قضية الصوت. التسجيلات دون الكشف عَنّْ السبب.

وفِيْ هذا السياق أشارت صحيفة المدينة إلَّى أن النقابة قررت الحكَمْ الجديد فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله دون توضيح اسمه.

وكشف أن الاتحاد لا يزال متمسكاً باعتراضه على حكَمْ النصر الإماراتي صالح العبيدلي، بناءً على عمله السابق كَمْستشار قانوني فِيْ الاتحاد السعودي لكرة القدم، فضلاً عَنّْ صداقته الطويلة مع رئيس الجمهُورية. موسلي. معمر، والذي تجلى من خلال التغريدات التي كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يشار إلَّى أن النصر انتصر على الاتحاد فِيْ خلافه القانوني، عَنّْدما أعلنت اللجنة المهنية بالاتحاد السعودي سلسلة من القرارات أهمها إيقاف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر، وفِيْ وقت سابق، ناشد مجلس إدارة الرئيس أنمار الهِيْلي المركز السعودي للتحكيم الرياضي.