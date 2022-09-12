قضية حمد الله.. هل يعود نجم الاتحاد للإيقاف قبل مباراة الخليج

كشف المحامي أحمد الشيخي، عَنّْ آخر التطورات فِيْ قضية اللاعب عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، والموقف القانوني من تعليق أو استمرار عقوبة الإيقاف، فِيْ إطار انسحاب نادي الاتحاد. – حكَمْ الاتحاد سلطان الصامل.

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي بياناً رسمياً بشأن الخلاف بين نادي الاتحاد والنصر على قضية الحمد الله. هناك أسباب لذلك وسيتم استئناف إجراءات النزاع، وفقًا لنص المادتين 25 و 27 من النظام الداخلي لمركز التحكيم.

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قرر مركز التحكيم الرياضي تعليق عقوبة إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر، والتي تفِيْد بأن لديه سجلات تثبت مفاوضات الاتحاد. مع حمدالله بينما كان فِيْ فترة الحماية فِيْ عقده مع النصر. لذلك، تم رفض تسجيل النقابة فِيْ فترة التسجيل الشتوية القادمة.

ماذا قال شيخي عَنّْ قضية الحمد الله

وأكد الشيخي، خلال تصريحات لـ SSC Sports، أن قرار تعليق أو استمرار الحظر على اللاعب عبد الرزاق حمدالله سيعود إلَّى الحكَمْ الجديد للاتحاد، بحسب قرار لجنة التحكيم الثلاثية.

واضاف “الاصل ان اجراءات تعليق العقوبة تستمر كَمْا هِيْ والاستثناء هُو اعادة القضية، وعَنّْدما استقال محكَمْ اتحاد السلطان السامل أدلى ببيان خلاله شرح سبب استقالتك. لا تلتزم الهدوء مع القرارات.

ورد الشيخي على استفسار عَنّْ عدم قدرة النقابة على اختيار المحكَمْ الذي تريده، بعد تقديم قائمة المحكَمْين التي تحتوي على بعض وليس كل الأسماء، قائلاً “وفقاً للمادة 25 من النظام الداخلي، لا يمكن للمحكَمْ أن يكون محكَمْاً. فِيْ أكثر من خلاف واحد، إلا بموافقة غرفة التحكيم المختصة، ويجوز للمحكَمْين الذين ترغب النقابة التعامل مع قضايا أخرى “.

يشار إلَّى أن مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله شارك بشكل أساسي فِيْ مباراة الفريق أمام الرائد، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدف حر، فِيْ الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان للسعودية. احتجاج رسمي على انتظام مشاركة الحمد الله فِيْ لجنة الاحتراف.

يستعد الاتحاد لمواجهة الخليج، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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