أدلى الفرنسي من أصل جزائري، سفِيْر تايدر، لاعب نادي العين السعودي السابق، بتصريحات شديدة ضد إدارة النادي.

تغيب تايدر عَنّْ الملاعب، منذ نحو عام ونصف بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه السابق، العين السعودي، والتي أنهت موسمه قبل الأوان، ثم أنهى عقده مع النادي ليبقى بدون. فريق فِيْ إصدار 2022-2022.

كان سفِيْر تيدر قد أتى إلَّى السعودية بعقد مدته ثلاث سنوات، لكن نادي العين السعودي استقر لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك اندلعت مطالبات بين اللاعب والنادي، حيث يتعين على العين دفع 7 ملايين يورو مقابل ذلك. اللاعب أو هُو سيتعرض لعقوبات قاسية، بما فِيْ ذلك الهبوط من النادي.

وقال سفِيْر تايدر فِيْ حديث لصحيفة الجزيرة اليومية يوم الأربعاء “وقعت عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع العين مقابل 7 ملايين يورو. دفعَنّْي النادي أول ثلاثة أشهر فقط. وبعد 8 أشهر دون دفع، أنهِيْت العقد والمطالبة ضد الفِيْفا “.

وأضاف لاعب العين السعودي السابق “فِيْ نوفمبر 2022، طلب الفِيْفا من النادي أن يدفع لي 6 ملايين يورو لعدم الالتزام بلوائح وتعليمات الفِيْفا، وإذا لم تدفع لي فسوف تهبط إلَّى الدرجة الأدنى”.

ورد تايدر على سؤال حول أوضاع النادي سيئة للغاية وقد لا يحصل على حقوقه “النادي مملوك للحكومة، ما يعَنّْي أن المتورطين لن يغلقوا، بل يجب معاقبتهم وإجبارهم. لدفع “. المبالغ. نحن مسلمون والديون محرمة فِيْ ديننا الإسلامي!

رفض النجم الجزائري إعادة جدولة أقساطه قائلاً “أنا فقط أقبل الدفع لأنني انتظرتهم وانتظرت 18 شهرًا، وأعتقد أن هذا يكفِيْ!”

وختم سفِيْر تايدر تصريحاته “عرض عليّ الرئيس السابق مازن 3.5 مليون يورو لإنهاء القضية، وبعد ذلك لم أسمع شيئًا، وبعد ذلك عرض الرئيس الحالي حسن خمسة ملايين يورو فِيْ يناير 2022 لحل هذه المشكلة”. بعد عدة أيام، لم أسمع أي أخبار عَنّْه. وأيضا قبل يومين من المقابلة معكَمْ الرئيس الحالي حسن عرض علي عشرة ملايين ريال لحل المشكلة ورفضت هذا العرض والمبلغ!

وتابع “وقعت معهم عقدًا لمدة 3 سنوات وتوقفوا عَنّْ السداد بعد 3 أشهر، وحاليًا أنا بلا نادي لمدة 18 شهرًا. لمدة خمسة مواسم، سنتان فِيْ نادي سوسولو وسنتين فِيْ إنتر ميلان. . ” انا فرانكو جزائري ولعبت 48 مباراة للمنتخب الجزائري. لم ارتبط بأي ناد منذ عام منذ فسخ عقدي مع العين! ”