قضية كنو.. آل معمر يغادر مركز التحكيم الرياضي

عقدت هِيْئة التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم الرياضي، اليوم الأحد، جلسة استماع خاصة فِيْ قضية محمد كانو لاعب وسط الهلال.

وقع كينو مع النصر فِيْ 2 يناير، لمدة ثلاث سنوات، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده الذي يسمح له بالتوقيع مع أي نادي دون موافقة ناديه، والذي جدد عقد كينو حتى عام 2025. نفس الشهر

وفرضت لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة عقوبات على محمد كانو بالإيقاف لمدة أربعة أشهر، ومنع الهلال من تسجيل صفقات جديدة لفترتي تسجيل، ودفع 27 مليون ريال لنادي النصر تضامنا مع اللاعب.

اختار مركز التحكيم الرياضي السعودي المحكَمْ البريطاني ستيوارت ماكينز ليكون المحكَمْ المحتمل فِيْ القضية، فِيْما وقعت إدارة النصر على المحكَمْ المصري الدكتور محمد عبد الرؤوف، فِيْما اختارت إدارة الهلال سلطان أبا العلا. – العصيمي حكَمْاً.

التقدم فِيْ قضية محمد كانو

وذكرت صحيفة الرياضية أن اللجنة استمعت إلَّى مصلي معمر رئيس فريق الانتصار فِيْ قضية محمد كانو، عَنّْدما شوهد وهُو يغادر مقر الاتحاد بعد إبداء تصريحاته.

واستمعت اللجنة إلَّى المحامين تركي العمري وسعيد العمري ونشطاء الهلال ومحمد كنو، للتوصل إلَّى قرارها النهائي بشأن العقوبات المعلنة.

وكان الهلال قد قدم طلبًا بإجراءات مؤقتة للسماح له بتسجيل اتفاقيات جديدة، لحين الفصل النهائي فِيْ قضية محمد كانو، لكن طلبه قوبل بالرفض.