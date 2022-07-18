قضية كنو.. النصر يستفز الهلال بـ”شكوى رسمية” تصدم الشارع السعودي

ما زالت قضية النجم محمد كانو تثير جدلا كبيرا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة بعد أن قدم نادي النصر، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، صباح اليوم الاثنين شكوى رسمية “جديدة” من شأنها استفزاز الهلال. .

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أثار النجم محمد كانو جدلا واسعا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد توقيعه مع “الهلال والنصر” فِيْ يناير 2022.

وأصدرت غرفة تسوية المنازعات قراراتها بهذا الشأن، بوقف محمد كانو لمدة 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد حتى صيف 2023، والفوز بالشرط الجزائي الذي يقدر بنحو 27 مليون ريال.

استأنف الهلال، فِيْ المركز السعودي للتحكيم الرياضي، القرارات الصادرة فِيْ أزمة محمد كانو، أملا فِيْ رفع الحظر المفروض على تسجيل لاعبين جدد فِيْ السوق الصيفِيْ 2022، من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم.

قضية محمد كانو .. نصر يستفز الهلال بـ “شكوى رسمية”

أشارت صحيفة الرياضية فِيْ عددها الورقي الذي تصدره صباح اليوم، إلَّى أن النصر رفع شكوى رسمية إلَّى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفِيْصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ضد المركز السعودي للتحكيم الرياضي، داعيا إلَّى “تحقيق عاجل”.

ما هُو السبب تداول العديد من المشرعين من المجتمع الرياضي عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعديل بعض القواعد الإجرائية لقانون مركز التحكيم الرياضي، وذلك لخدمة مصالح آل .. الهلال فِيْ أزمة محمد كنو. .

وبحسب ما تم تداوله، أجرى المركز السعودي للتحكيم الرياضي بعض التغييرات فِيْ 12 مايو 2022.

وشدد على أن الهلال قدم استئنافه فِيْ 8 مايو، أي فِيْ مواجهة التعديلات التي “أغضبت” مجلس إدارة النصر، والتي علق عليها المحامي التونسي محمد بوراوي، مشيرًا إلَّى أنه إذا هلال رفع استئنافه على التعديلات الجديدة وتنطبق عليه النصوص “القديمة”.

من جانبه أوضح محكَمْ من مركز التحكيم الرياضي للرياضية أن المركز غير ملزم “بالإعلان عَنّْ أي تغييرات يطرأ عليها على قوانينه ونصوصه”، موضحا أنه ينشر النص الجديد أو التعديل الجديد عبر موقعه الإلكتروني. . الموقع. وحده ولا شيء غير ذلك.