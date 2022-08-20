قضية كنو.. حَقيْقَة فوز الهلال فِيْ الاستئناف بسبب خطأ النصر الكارثي

“الهلال سيفوز باستئناف النصر فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو”. وقد كرر ذلك عدد من الإعلاميين خلال الساعات الماضية.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي قيد”. لتجديد كنو رغم توقيعه مع النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جانبها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي، والذي أعلن أنه سيصدر القرار النهائي قبل نهاية الشهر الجاري.

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وأكد عدد من الإعلاميين أن الهلال سيفوز بالاستئناف. لأنني لم أكن على علم بتوقيع كينو مع نادي النصر وقت التجديد. حيث إن الإدارة العالمية لم تخطر مجلس بن نافل بهذا الأمر.

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لكن المحامي الرياضي أحمد الأمير أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن عدم إخطار النصر نادي الهلال بالتوقيع على محمد كانو أمر قانوني.

تحت عَنّْوان لماذا لم يأت النصر للهلال برغبته فِيْ توقيع عقد مع كنو! رد الأمير. قال باختصار، لأن اللاعب دخل فِيْ المدة المجانية لعقده، مما يسمح له بالتوقيع، دون الرجوع أو أخذ موافقة ناديه.