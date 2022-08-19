قضية كنو.. طلب رسمي من النصر لـ”منع” كارثة كبرى ضد الهلال

تقدم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر بطلب رسمي إلَّى نظيره فِيْ الهلال. لتجنب “كارثة كبيرة” ضد الزعيم، فِيْ حالة النجم الدولي محمد كانو.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد كنو رغم التوقيع مع نادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية.

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واستأنف الزعيم العقوبة أمام مركز التحكيم الرياضي الذي أعلن أنه سيصدر قراره النهائي قبل نهاية أغسطس.

* مشاهد خطيرة فِيْ قضية محمد كانو

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أن النصر طلب من مجلس إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إلغاء تجديد عقد محمد كنو.

وقال القحطاني فِيْ تصريحات متلفزة “بمجرد إعلان الهلال تجديد عقد كنو أرسل النصر رسائل لإدارة بن نافل يبلغه فِيْها أن النجم العالمي وقع للعالم ولن يكون هناك خطورة. عقوبات للقائد إذا أصر على بقاء اللاعب “.

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وأشارت وسائل الإعلام الرياضية إلَّى أن وكيل كنو اتصل أيضًا بإدارة الزعيم وأخبره أنه ستكون هناك كارثة على الفريق الأزرق ؛ لهذا التجديد.

فجر القحطاني مفاجأة كبيرة مؤكدا أن مجلس النصر على يقين من أن محمد كانو سيخون اتفاقه معه ويجدد مع الهلال. ولهذا وضع أكبر “شرط جزائي” فِيْ تاريخ اللاعبين السعوديين، فِيْ عقد اللاعب.