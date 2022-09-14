قطار الشباب “يدهس” العدالة وينفرد بقمة دوري روشن السعودي

تغلب الفريق الكروي الأول لنادي الشباب على مضيفه العدالة بهدف لم يرد، فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلَّى 12 نقطة فِيْ المركز الأول فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد العدالة عَنّْد 15 نقطة فِيْ المركز الخامس عشر.

وسجل كارلوس جونيور هدف الشباب الوحيد فِيْ المباراة، فِيْ الدقيقة الرابعة، بعد تلقيه تمريرة أيمن تلقى بشكل رائع ووضعها فِيْ المرمى.

أصبح جونيور أول لاعب فِيْ تاريخ نادي الشباب يسجل فِيْ الجولات الأربع الأولى من دوري روشان السعودي.