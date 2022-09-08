قطار الشباب يعود لصدارة دوري روشن بـ”رباعية” فِيْ الطائي

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الشباب فوزا كبيرا على نظيره الطائي (4-0)، فِيْ مباراة الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز.

وأقيمت مباراة الشباب والطي فِيْ إطار الجولة الثانية من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

وأحرز كريستيان جوانكا الهدف الأول للشباب فِيْ الدقيقة 27، حيث أطلق صاروخًا خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة فِيْ الزاوية اليسرى.

من ركلتي جزاء سجل آرون بوبيندزا وكريستيان جوانكا الهدفِيْن الثاني والثالث فِيْ الدقيقتين 62 و 70.

واصل كارلوس جونيور تسجيل الهدف الرابع للشباب بتسديدة منخفضة فِيْ الزاوية اليسرى فِيْ الدقيقة 82 من المباراة.

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ورفع الشباب رصيده إلَّى 9 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليتصدر دوري روشان السعودي، بفارق هدف الهلال “الوصيف”، فِيْما تجمد رصيد الطائي عَنّْد 6 نقاط، ليحتل المركز الخامس. مكان.

وواصل الشباب الحفاظ على شباكه نظيفة، للمباراة الثالثة على التوالي، ليكون من بين الفرق الأربعة التي لم تهتز شباكها حتى الآن فِيْ دوري روشان السعودي، مع الهلال والتعاون والاتحاد.

ابرز مناسبات حزبي الشباب والطي

وفِيْ الدقيقة 25، سدد جناح التاي الجزائري أمير سعود من الجزائري تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، حيث أرسل الكرة خارج القائم الأيمن مباشرة.

وفِيْ الدقيقة 43 سجل أمير سعود هدفا للتاي قبل أن يقرر الحكَمْ الرابع شطب الهدف بداعي التسلل.

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