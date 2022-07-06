قطار المشاعر يبدأ يوم التروية نقل ضيوف الرحمن

اختتمت شركة السكك الحديدية السعودية بنجاح المراحل التمهيدية لتشغيل قطار المشاعر المقدسة، قبل التشغيل الفعلي لموسم حج عام 1444 هـ، والذي سيبدأ الخميس المقبل (يوم التروية)، ابتداءً من النقل. من الحجاج من منى الى عرفات.

المحافظة على مشاعر القطار.

نفذت سار في الأشهر الأخيرة عمليات صيانة واختبار لضبط القطارات والمحطات، مطبقة أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيل القطار بين محطاته التسع الموزعة على الأماكن المقدسة، وهي ثلاثة في كل من عرفات ومزدلفة ومنى التي تصل محطاتها الأخيرة إلى الطابق الرابع من الجسر، وتم تنفيذ العمليات التحضيرية على مرحلتين، الأولى هي مرحلة التشغيل التمهيدي، حيث تم تجهيز القطارات وتشغيلها بطريقة محاكاة. أسلوب الحج في العمل لاختبار وتقييم الأنظمة والمعدات في القطارات ومركز التحكم والمحطات.

مرحلة التنفيذ التحضيري

فيما جاءت مرحلة التشغيل التحضيري لمحاكاة التشغيل الفعلي لموسم الحج الذي استمر ستين يومًا، والذي شهد إعداد وتشغيل القطارات بشكل تدريجي للوصول إلى طاقتها التشغيلية الكاملة لموسم الحج وأمن المنشآت وغيرها.

وكان وزير النقل واللوجستيات رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر قد توقف الشهر الماضي عن الاستعدادات النهائية لقطار المشاعر وتوافره لموسم الحج، في إطار متابعته للأعمال. . نظام النقل في خدمة الحجاج عام 2022 م بقرار من مجلس الوزراء.

تبلغ سعة القطار الواحد ثلاثة آلاف راكب، بينما تبلغ طاقة قطاراتها 72 ألف راكب في الساعة، وسيعمل 16 قطارًا بسرعة 80 كيلومترًا في الساعة لربط محطات المشاعر التسعة المتصلة بمزدوج 18 كيلومترًا. سكة حديدية.