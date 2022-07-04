قطار المشاعر .. يعود بطاقة استيعابية 72 ألف حاج في الساعة

بعد توقف دام عامين، عاد قطار المشاعر للعمل بسعة 72 ألف حاج في الساعة لخدمة الحجاج خلال موسم حج 1444 م. ح.

#video_was | قطار المشاعر .. بعد توقف دام عامين يعود بسعة 72 ألف حاج في الساعة.# سلام_آمن | # واس_م pic.twitter.com/Vu8BVbhnQO

– مناطق واس (RegionesSPA) 4 يوليو 2022

كيف يعمل قطار المشاعر

تبدأ خدمة القطارات من اليوم السابع من ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، لنقل الحجاج عبر مساراتها العديدة في المشاعر المقدسة بين عرفات ومزدلفة ومنى.

خضعت عمليات خدمات القطارات لآلية التجربة والخطأ لأكثر من 24 فرضية تشغيلية وفقًا لمعايير فنية عالية لضمان تحقيق خدمات أفضل للحجاج خلال موسم حج هذا العام.

خدمات متكاملة

يتكامل القطار مع باقي الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج الله من خلال نظام خدمي متكامل يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الله والحجاج والمعتمرين. والزوار. .

كما يساهم القطار في تسهيل انسياب الحجاج وتجميعهم براحة وطمأنينة وفق أعلى معايير الجودة والأمان في النقل.

وسبق أن وجه وزير النقل واللوجستيات رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر العاملين في منشآت القطار لتكثيف الأداء ومضاعفة الجهود لخدمة الحجاج والتكامل معهم. جميع الجهات العاملة في نظام خدمة الحج في القطاعين العام والخاص.