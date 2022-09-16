قطار الهلال يطيح بالوحدة بـ”ثلاثية”.. ويطارد الشباب فِيْ دوري روشن

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره نادي الوحدة 3-0، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر اليوم، “الجمعة”.

أقيمت مباراة الهلال والوحدة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، ضمن الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

وأحرز المالي موسى ماريجا الهدف الأول للهلال فِيْ الدقيقة 58 بعد تمريرة من سلمان الفرج وسدد ماريجا بقوة داخل منطقة الجزاء واستقرت الكرة فِيْ الزاوية اليمنى.

وأضاف النيجيري أوديون إيغالو الهدف الثاني للهلال فِيْ الدقيقة 79، بعد تمريرة طويلة من ماثيوز بيريرا لياسر الشهراني، ثم تمريرة لإيجالو الذي ترك وحيدا مع حارس الوحدة وسدد الكرة فِيْ الزاوية اليمنى.

وسجل الأرجنتيني لوتشيانو فِيْيتو الهدف الثالث للهلال فِيْ الدقيقة 89 بعد عقوبة هجومية انتهت بتمريرة من سعود عبد الحميد إلَّى فِيْتو الذي وضع الكرة فِيْ الشباك.

ورفع الهلال رصيده إلَّى 12 نقطة، ليصعد إلَّى ترتيب دوري روشان السعودي، بنتيجة كاملة، وفارق هدف مع متصدر الشباب، فِيْما تجمد رصيد الوحدة عَنّْد 3 نقاط، فِيْ المركز الثاني عشر.

أبرز مناسبات مباراة الهلال والوحدة

وشهدت المباراة فِيْ الدقيقة التاسعة فرصة هجومية من النيجيري أوديون إيغالو الذي تلاعب بدفاعات الوحدة، ووصل هجوم مارادونا إلَّى منطقة الجزاء قبل أن ينجح دفاع الوحدة فِيْ إبعاد الكرة.

فِيْ الدقيقة 28 استغل فِيْصل فجر “الوحدة” تمريرة خاطئة على الهلال ليقطع الكرة ويوجه تمريرة طويلة لعبد العزيز نور الذي سدد كرة خطيرة اقتربت قليلا من اليسار. بريد. .

وفِيْ الدقيقة 70 أهدر فِيْصل فجر فرصة التهديف للوحدة بتلقي عرضية ليبقى وحيدًا مع الحارس عبد الله المعيوف قبل أن ينهِيْ الكرة بعيدًا عَنّْ المرمى بشكل غريب.