قطاع المقاولات التركي.. نشاط دولي ومشاريع بالمليارات

قفزت قيمة المشاريع التي ينفذها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد إلَّى 4.6 مليار دولار فِيْ النصف الأول من عام 2022.

جاء ذلك وفق معطيات صادرة عَنّْ وزارة التجارة التركية، الأحد، نقلها الموقع الإخباري الرسمي TRT Haber.

وأشارت البيانات إلَّى أن مقاولين أتراك نفذوا 132 مشروعًا فِيْ الخارج فِيْ نصف العام الجاري، بقيمة 4.6 مليار دولار.

وذكرت أن قطاع المقاولات التركي استمر فِيْ رفع حجم أعماله خارج البلاد لتصل إلَّى قيمة استثمارات تصل إلَّى 458.4 مليار دولار من خلال تنفِيْذ 11273 مشروعًا فِيْ 131 دولة منذ عام 2003.

وبخصوص ترتيب الدول من حيث هذه الاستثمارات، ذكرت الوزارة التركية أن روسيا كانت فِيْ طليعة الدول التي نفذ فِيْها المقاولون الأتراك أكبر عدد من مشاريعهم خارج البلاد منذ عام 1972.

وأضافت “بلغت نسبة المشاريع التركية المنفذة فِيْ روسيا 20.8 بالمئة من إجمالي المشاريع التركية المنفذة خارج البلاد منذ عام 1972، بقيمة استثمارية 95.4 مليار دولار”.

وجاءت تركَمْانستان فِيْ المرتبة الثانية بنسبة 10.9 فِيْ المائة، وبلغ حجم الاستثمارات 50 مليار دولار، ثم العراق بنسبة 6.9 فِيْ المائة بـ 31.7 مليار دولار، ثم ليبيا وكازاخستان والسعودية على التوالي، بحسب المصدر نفسه.

وكان وزير التجارة التركي محمد موش أعلن فِيْ كانون الثاني الماضي أن “قيمة مشاريع المقاولات التي تقودها الشركات التركية فِيْ العالم تجاوزت 29 مليار دولار خلال عام 2022”.

جاءت تصريحات موش خلال مشاركته حينها فِيْ برنامج تقييم خدمات المقاولات الأجنبية والاستشارات الفنية لعام 2022 الذي نظمته جمعية المقاولين الأتراك بالعاصمة أنقرة.

وكشف موش أن “قيمة مشاريع المقاولات التركية فِيْ الخارج ارتفعت من 15.2 مليار دولار فِيْ 2022 إلَّى 29.3 مليار دولار فِيْ 2022”.

وأشار إلَّى أنه على الرغم من آثار جائحة كورونا، إلا أن القطاع شهد انتعاشا كبيرا فِيْ عام 2022.

وأشار موش إلَّى أن “المقاولين الأتراك نفذوا 11.093 مشروعا بقيمة إجمالية 451.5 مليار دولار فِيْ 131 دولة.