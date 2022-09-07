قطر تبلغ البنوك المحلية بوقف مبادلة العملة مع جهات خارجية دون تصريح

قالت خمسة مصادر لرويترز إنه أبلغ البنوك العاملة فِيْ البلاد بوقف صرف عملتها مع جهات أجنبية دون إذن مسبق، فِيْ خطوة يقول مصرفِيْون إنها تهدف إلَّى إنهاء التباين فِيْ سعر صرف الريال مقابل الدولار.

الريال القطري، الذي تم تحديده رسميًا عَنّْد 3.64 للدولار منذ عام 2001، يتم تداوله دون هذا السعر فِيْ الأسواق الخارجية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن مصرف قطر المركزي أعطى توجيهات لمديري خزينة البنوك المحلية، فِيْ تعميم أرسل إليهم أمس، بعدم الدخول فِيْ أي مقايضات بالعملة للحصول على الريال أو الدولار مع أي جهة خارج قطر.

وأضافوا أن التعميم أكد على ضرورة حصول البنوك على تصريح من البنك المركزي قبل القيام بأي من هذه المعاملات.

وردا على استفسار من رويترز، صرح مصرف قطر المركزي بأنه “لا يتخذ أي إجراء للحد من قدرة البنوك على الدخول فِيْ مقايضات مع أطراف أخرى”.

وأشار إلَّى أن “هذه الأمور متروكة لتقييم إدارة الأنشطة التجارية والمخاطر فِيْ البنوك”، مضيفا أن مثل هذه التعاميم تنشر على موقعه الإلكتروني.

تتضمن اتفاقية مقايضة العملات تبادل عملة بأخرى خلال فترة زمنية محددة، بما فِيْ ذلك دفع قسط. إنها أداة تستخدم لضمان استقرار سعر الصرف أو للتحوط من تقلبات العملة.

أفاد مصرفِيْون أن العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، كانت نادرة فِيْ قطر خلال الفترة من منتصف عام 2017، والتي استمرت ثلاث سنوات ونصف. وكان البنك المركزي قد طلب من البنوك الحصول على الموافقة على شراء الدولار على أساس كل حالة على حدة.

فِيْ بداية عام 2022، كان هناك توقع بأن سعر الريال القطري سيعود ليطابق السعر الثابت، لكن هذا لم يحدث. وتداول السماسرة يوم أمس فِيْ نطاق 3.6805 – 3.6855 ريال للدولار فِيْ الأسواق الخارجية للريال.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية والسيولة بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي فِيْ قطر ارتفعت بنحو 3.8٪ فِيْ العامين الماضيين إلَّى 211.3 مليار ريال فِيْ يوليو تموز مقابل 203.6 مليار ريال فِيْ 2022.

وقال خبير اقتصادي خليجي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر “من غير المنطقي أن يكون تداول الريال غير ملتزم بسعر الصرف الثابت.”

وأضاف “قطر تتلقى عائدات دولارية أكثر من أي وقت مضى، ومع قدوم المشجعين إلَّى قطر للمشاركة فِيْ كأس العالم، يجب أن يكون هناك طلب أكبر على الريال فِيْ الأسواق الدولية”.

قطر تستضيف كأس العالم لكرة القدم فِيْ نوفمبر.