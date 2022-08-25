قطر تكشف عن أكثر تذاكر المباريات بيعا في كأس العالم 2022، سيقام كأس العالم في دوله قطر حيث كشفت قطر عن تذاكر المباريات الأكثر مبيعا بها لمباريات كأس العالم لعام 2022 كما وأكد الرئيس التنفيذي في جمهورية قطر ناصر الخاطر وهو رئيس التنفيذ الخاص بكأس العالم عن تذاكر المباريات الأكثر مبيعا في المونديال والتي سيقرر انطلاقه في شهر نوفمبر المقبل.

قطر تكشف عن أكثر تذاكر المباريات بيعا في كأس العالم 2022

كشف رئيس التنفيذ لكأس العالم في جمهورية قطر عن التذاكر الأكثر مبيعا والتي سيتم انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل كما أكد على أن التذاكر مباراة المكسيك والأرجنتين كانت الأعلى نسبة من حيث المبيع وتلتها مباراة السعودية والأرجنتين التي حصلت على المرتبة الثانية في التذاكر وتم تنفيذ تلك التذاكر أقل من ثلاثة أشهر عندما انطلقت المباريات الكروية الأولى في الشرق الأوسط.

عرض التذاكر المبيعة لمباريات مونديال قطر

وين الحديث عن عرض التذاكر التي خصصت لمباريات مونديال قطر كانت بحوالي 2.45 مليون والشهر السابق كان بمقدار نصف مليون والتي كان قبل مرحلة البيع وقد أعلن عنها الفيفا الأسبوع السابق كما تحدث الرئيس التنفيذي لكأس العالم أن هناك ثلاثة ملايين تذكرة متوفرة لمونديال 2022 لكي يتوافق العدد اثنين 2.45 مليون من التذاكر أكثر مبيعا لكافة الفئات سواء الجماهير وشركة الفيفا والاتحادات مع كامل الضيافة.

المرحلة الثالثة والأخيرة لبيع التذاكر

أشار الرئيس التنفيذي لنادي كأس العالم في قطر أن هناك مرحلة أخيرة لبيع التذاكر وتكون هي المرحلة الثالثة وتحدث أن عائدات البطولة وصلت إلى ستة مليارات دولار وفقا ما قدرتها الفيفا، حيث ستكون هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر لمشاهدة مباريات كأس العالم التي ستقام لأول مرة في الدول العربية وهي في قطر لهذا العام.

غرامة مالية لمن يتاجر بتذاكر مباريات كأس العالم 2022

أكدت وزارة العدل القطرية أنها ستفرض غرامة مالية للأشخاص الذين يتاجرون وتذاكر مباريات كأس العالم لعام 2022 حيث أكرت أنه سيتعرض صاحب المتاجرة لغرامة مالية كبيرة وفق قانون تنظيم البطولة التي استضافتها قطر لنهاية العام الجاري، كما وكلت وزارة العدل القطرية بنشر مجموعة من المبادرات لتوعية أمريكا ذاكر المونديال التي تصرف بشكل غير قانوني.

بينت الهيئة الرياضية بما فيها المدير التنفيذي لمباراة كأس العالم الذي سيقام في قطر أنه سيتم بيع التذاكر الرسمية لمشاهدة مباريات كأس العالم التي ستقام في دوله قطرا لهذا العام وأنها ستكون في بداية الشهر المقبل.