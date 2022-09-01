“قطع إعارة السومة وعودته إلَّى الأهلي”.. تطورات رسمية

“طرد الأسطورة السوري عمر السومة من العربي” … هكذا فوجئ عشاق الرياضة السعوديون والقطريون خلال الساعات الماضية.

وانضم السومة (33 عاما) إلَّى العربي القطري هذا الصيف من صفوف فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم.

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وقع الأسطورة السورية على عقد يربطه بالعملاق القطري. لموسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة، بعد هبوط الأهلي التاريخي إلَّى دوري الدرجة الأولى الأصفر.

* السخرية من السومة .. و “طرد” العربي

منذ انضمامه إلَّى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي، لم يصل نادي السومة إلَّى المستوى المطلوب. حيث لم يسجل سوى هدف واحد حتى الآن.

كَمْا كان مهاجم العربي موضع “إغاظة” من جماهِيْر الدحيل، فِيْ سياق المباراة بين الفريقين، فِيْ اليوم الخامس من دوري نجوم قطر 2022-2023.

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ووعد عمر السومة قبل المباراة بفوز “ساحق” للعربي على فريق نادي الدحيل الأول لكرة القدم. ورد الأخير بالفوز (3-0).

واستهزأت جماهِيْر الدحيل بأسطورة الأهلي حيث هتفوا بعد صافرة نهاية المباراة. قالت يا أبا تلاتة، يا أبا تلاتة .. السومة قم ثلاثة.

معاناة السومة لم تتوقف عَنّْد هذا الحد. شن الناقد الرياضي القطري عبدالله السليطي هجومًا عَنّْيفًا على اللاعب، بعد مواجهة الدحيل.

وأكد السليطي فِيْ تصريحات متلفزة أن السومة ليس له بصمة ولم يقدم الإضافة الفنية منذ انضمامه للنادي العربي.

وأضاف الناقد الرياضي “الهدف الوحيد الذي سجله السومة للفريق كان أمام مرمى خالي. يمكنني تسجيل هذا الهدف”.

ولمح السليطي إلَّى احتمال قطع إدارة العربي “إقراض” السومة وإعادته إلَّى النادي الأهلي، إذا استمر مستوى اللاعب على هذا النحو، حتى الشتاء المقبل ميركاتو. للتعاقد مع أجنبي جديد.

وأكد عبدالله السليطي أن إدارة العربي وجماهِيْر الفريق كانوا يأملون بعقد أفضل مع السومة لكن أدائه “صدم” الجميع.

فِيْ المقابل تفاعلت جماهِيْر الأهلي مع تصريحات السليطي. بين مؤيد لعودة السومة من جديد، خاصة بعد خروج ماجد النفِيْع من مجلس الإدارة، وخصم، بحجة أن اللاعب “انتهى”.