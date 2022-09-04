قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، التي تعتبر ااوردة من الامور التي يجب قطعها في الذبيحة لتصبح محلة للطعام وبالتالي فانه يجب يجب ان يتم ذبح الذبيحة باسلوب محدد حتى تحل الذبيحة والا نهي اكلها وانا يوجد عدة شروط مختلفة عند ذبح الاضحة ومنها النية والتسمية قبل ذبحهاوبالتالي فان العلماء اختلفوا في حكم الاضحية واشملهم المذهب المالكي والتي يجب عن ذبح الذبيحة التي يقطع بها الحلق والمريء وأحد الوداجي وذلك على الطريق الشرعية الاسلامية.

قطع الحلق والمريء وأحد الوريد الوداجي

قطع الحلق والمريء وأحد الوريدين الوداجيين هو تعريف الذكاء، وهناك خلاف بين الطوائف في حكم الحيوان الذي قطعت فيه الحلق والمريء وأحد الأباريق، والذي قمنا بإدراجه كالتالي

المذهب المالكي يعتقد المالكيون أن الذبيحة التي يقطع فيها الحلق والمريء وأحد الوداجي، ويبقى الوداجي الآخر، لا تجوز إلا إذا افتدى الجرح قريبًا، وحدود القرب. بيعت لهم ثلاثمائة.

المذهب الحنفي تعتبر المذهب الحنفي أن ترك أي من الأوردة الأربعة لا يضر، فإذا ترك أحد الأوردة أو الحلق أو المريء فلا حرج في ذلك.

المذهبان الشافعي والحنبلي عند الحنابلة والشافعية تجوز الأضحية إذا كان المتخلف أحد الجنسين أو كلاهما معًا.

أقل ما يعتبر في الزكاة الإسلامية

أقل ما يؤخذ في الأضحية الشرعية قطع عروق الحيوان الأربعة وهي الحلق وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الأكل والوداج وهما عروقان. التي تحيط الحلق. وعند الحنفية يجزئ قطع ثلاثة من هذه الأوردة الأربعة بغير تحديد، وعند المالكية إذا كان الوريد الأيسر هو المريء جائز.

ظروف الذبح وشروط المذبوحين وظروف آلات الذبح

يشترط في الذبح الشرعي توافر الشروط في الذبيحة والذبح والذبح، وتفاصيل ذلك مبينة في الآتي:

شروط الذبح

ومن الأمور التي يشترط توافرها في المذبح ما يلي

العقل والتميز.

أن يكون من ديانة سماوية (مسلم أو أهل الكتاب).

النية والتسمية قبل الذبح.

ليس ممنوعا، وهذا الشرط خاص بالصيد.

شروط المذبوحين

يشترط في الحيوان المذبوح ما يلي

أنه يجوز ذبحها.

وينبغي أن تذبح بقطع الحلق والمري والوداج، ولا يجوز ذبحها في غير ذلك.

أن يكون حياً وقت الذبح

شروط آلة الذبح

والمقصود بآلة الذبح الآلة التي يجرى بها الذبح، ويشترط فيها

يجب أن تكون حادة بحيث تقطع بحافتها لا بثقلها.

يجب ألا يكون سنًا أو ظفرًا.

قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين كما انه عند ذبح الاضحية كما قال المذهب المالكي انه يجب قطع قطع الحلق والمريء وأحد الوريد الوداجي ولدى الذبح شروط انه يجب على الذابح ان يسمي قبل الذبح وان المذهب الحنفي والشافعي والمالكي اختلفوا في حكم الذبيحة.