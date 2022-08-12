قفزة بتجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية.. 124 مليار درهم خلال نصف عام

بلغ الحجم الإجمالي لتجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية من حيث القيمة نحو 124 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

سجل حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي معدل نمو 12٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ 110 مليارات و 313 مليون درهم.

الصادرات آخذة فِيْ النمو

حققت الصادرات نموا بنسبة 26٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بقيمة 49 مليارا و 479 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، سجلت خلالها 39 مليارا و 193 مليون درهم، مع إعادة التصدير. حققت الأنشطة نموا بنسبة 6٪ لتصل إلَّى 23 مليار و 43 مليون درهم. مقابل 21 مليار و 689 مليون درهم العام الماضي.

كَمْا حققت واردات الإمارة نمواً بنسبة 4٪ لتسجل قيمة إجمالية بنحو 51 ملياراً و 475 مليون درهم مقارنة بـ 49 ملياراً و 432 مليون درهم فِيْ الفترة نفسها من العام السابق.

تتصدر المعدن

تجاوزت قيمة التجارة فِيْ السلع من المعادن العادية ومنتجاتها 24 مليارا و 516 مليون درهم، بنمو نسبته 22٪ مقارنة بقيمة 20 مليارا و 112 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، فِيْما تجاوزت تجارة الآلات من وسجلت أجهزة البث الصوتي والصوري وملحقاتها خلال هذه الفترة نموا بنسبة 23٪ مقارنة بنفس الفترة. وبلغت فترة العام الماضي 17 مليارا و 903 ملايين درهم.

نمت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفِيْسة ومنتجاتها بنسبة 40٪، بقيمة 17 مليارا و 245 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

السعودية أولا

كان للمملكة العربية السعودية الحصة الأكبر من حجم التجارة حسب الدولة من القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 28 مليارا و 636 مليون درهم، بمعدل نمو 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث سجلت 27 مليارا و 906. مليون درهم، تليها سويسرا بقيمة إجمالية 9 مليارات و 530 مليون درهم، بمعدل نمو 260٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

فِيْ المرتبة الثالثة جاءت التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 9 مليارات و 330 مليون درهم بنسبة نمو 21٪، ثم الصين بقيمة 5 مليارات و 959 مليون درهم، بمعدل نمو 9. ٪، والكويت بقيمة 5 مليارات و 870 مليون درهم، بمعدل نمو 13٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. العام الماضي.

وفِيْ هذا السياق، قال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك فِيْ أبوظبي، إن جمارك أبوظبي تعمل من منطلق رؤيتها لتكون هِيْئة جمركية رائدة فِيْ العالم، تقود التغيير فِيْ محاولة لتعزيز الأمن، تسهِيْل التجارة وتقديم خدمات مميزة مما يدفعها باستمرار للاستثمار فِيْ التقنيات المتقدمة التي تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات الجمركية على المستوى العالمي.

وأشار إلَّى أن ذلك يساهم بشكل فعال فِيْ توفِيْر الوقت والجهد للعملاء، ويدعم اختيارهم لإمارة أبوظبي كوجهة لعملياتهم، خاصة مع التسهِيْلات والخدمات التي تقدمها الإمارة والتي تحفز الاستثمار والتجارة وتدعم مصالح الشركات الإقليمية والدولية الموجودة فِيْ أبوظبي.

وأضاف أن جمارك أبوظبي ضمن اختصاصاتها وخططها نجحت فِيْ تطوير خدمات إستراتيجية استباقية خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل فعال فِيْ تطوير منظومة العمل الجمركي عبر منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية وتسهِيْل عمليات التفتيش الجمركي. التي دعمت إنجاز المعاملات بشكل سريع ودقيق، الأمر الذي انعكس إيجاباً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. عَنّْ ارتفاع قيمة المبادلات التجارية ونموها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وتعليقا على إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للنصف الأول من عام 2022، قال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، إن الإحصائيات تعكس نموا واضحا أظهر أداء متميزا للاقتصاد نتيجة لذلك. من الخطط الاستراتيجية الفعالة التي اعتمدتها الإمارة خلال الفترة الماضية.