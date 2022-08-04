قفزة جديدة للودائع الإدخارية فِيْ القطاع المصرفِيْ الإماراتي

وارتفعت ودائع الادخار فِيْ القطاع المصرفِيْ فِيْ الإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، إلَّى 249.613 مليار درهم فِيْ نهاية مايو الماضي.

وتعد هذه زيادة على أساس سنوي بنسبة 8.9٪، أي ما يعادل 20.44 مليار درهم، مقابل 229.18 مليار درهم فِيْ مايو 2022، بحسب آخر إحصائيات لمصرف الإمارات المركزي.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عَنّْ البنك اليوم أن الودائع الادخارية زادت على أساس شهري بنسبة 0.25٪ مقابل 248.98 مليار درهم فِيْ مايو الماضي بينما ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.2٪ أو بما يعادل 7.8 مليار درهم مقابل 241.82 مليار درهم. دراهم نهاية العام الماضي 2022.

ارتفعت الودائع تحت الطلب إلَّى 882.557 مليار درهم فِيْ نهاية مايو الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 18٪، أو ما يعادل 134.66 مليار درهم، مقابل 747.9 مليار درهم فِيْ مايو 2022، بينما ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. هذا العام بنسبة 4.07٪ أي 34.52 مليار درهم. درهم مقابل 848.04 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية، فقد بلغت الودائع لأجل 528.64 مليار درهم نهاية مايو الماضي، بنمو شهري بنسبة 3.53٪، بما يعادل 18.05 مليار درهم، مقابل 510.59 مليار درهم فِيْ أبريل الماضي.

توقعت مجموعة من المؤسسات والهِيْئات الاقتصادية الدولية أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموا خلال الفترة المقبلة.

وعزت هذه التقارير هذا النمو إلَّى السياسات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية النوعية التي ساهمت فِيْ ترسيخ مكانة الإمارات كعَنّْصر أساسي فِيْ النظام الاقتصادي العالمي.

وبحسب التقرير، توقع البنك الدولي، فِيْ تقريره عَنّْ آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال شهر يونيو 2022، نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.7٪ هذا العام، بناءً على التطور المستمر فِيْ أسواق رأس المال، وزيادة مرونة سوق العمل و تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلَّى توقعاته. أن يكون النمو فِيْ عامي 2023 و 2024 حوالي 3.4٪ و 3.6٪ على التوالي.