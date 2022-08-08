قفزة فِيْ أرباح “أدنوك للتوزيع”.. 1.56 مليار درهم بالنصف الأول من 2022

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم الاثنين، عَنّْ نتائج قوية للنصف الأول من عام 2022، حيث سجلت الشركة صافِيْ ربح بلغ 1.56 مليار درهم.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.99 مليار درهم.

شهدت شركة أدنوك للتوزيع خلال النصف الأول من عام 2022 نمواً فِيْ الحجم الإجمالي لمبيعات الوقود على أساس سنوي بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت الشركة نمواً مطرداً فِيْ حجم مبيعات الوقود للشركات بمقدار 27 ٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيد اتفاقيات البيع الجديدة لوقود الشركات التي تم توقيعها العام الماضي.

ارتفع إجمالي الربح لأعمال البيع بالتجزئة غير المتعلقة بالوقود بنسبة 10٪ فِيْ النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالحملات الترويجية التي تركز على العملاء، وزيادة المعاملات فِيْ محطات الخدمة، وزيادة مبيعات الأطعمة والمشروبات.

توسعة أدنوك للتوزيع

سارعت أدنوك للتوزيع فِيْ تنفِيْذ استراتيجيتها للنمو خلال النصف الأول من عام 2022 من خلال افتتاح 12 محطة خدمة جديدة فِيْ دولة الإمارات، أربعة منها فِيْ دبي، ليرتفع عدد محطاتها فِيْ الإمارات إلَّى 472 محطة خدمة (35 محطة خدمة فِيْ دبي). ).

فِيْ المملكة العربية السعودية، افتتحت الشركة 26 محطة خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام، ليصل إجمالي عدد محطاتها فِيْ المملكة إلَّى 66 محطة خدمة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لمحطات الشركة إلَّى 538 محطة فِيْ 30 يونيو 2022. وتمضي الشركة قدمًا فِيْ هدفها بفتح 60-80 موقعًا جديدًا فِيْ عام 2022.

بالإضافة إلَّى ذلك، سجلت أدنوك للتوزيع تقدمًا فِيْ برنامج تجديد التجزئة، حيث تم تجديد 5 متاجر فِيْ واحة أدنوك خلال الأشهر الستة الأولى من العام. لغير الوقود.

أيضًا، خلال النصف الأول من عام 2022، عدد الدول التي تصدر إليها شركة أدنوك للتوزيع زيوت التشحيم فوييجر إلَّى 21 سوقًا عالميًا. كَمْا أطلقت الشركة سلسلة “فوييجر” للزيوت الخضراء ومواد التشحيم البديلة لمحركات البنزين والديزل المصنعة باستخدام زيوت أساسية نباتية 100٪.

عززت شركة أدنوك للتوزيع توسعها العالمي من خلال الدخول فِيْ شراكة مع شركة توتال إنرجي، التي أعلنت عَنّْ أكبر صفقة استثمارية فِيْ تاريخها للاستحواذ على حصة 50٪ من محفظة أعمال شركة توتال إنرجي للتسويق، مصر، إحدى أكبر أربع شركات لتوزيع الوقود فِيْ مصر. مصر. .

وتقدر قيمة الصفقة بـ 683 مليون درهم بأرباح إضافِيْة قدرها 63.5 مليون درهم فِيْ حال استيفاء شروط معينة. ويأتي هذا الاستحواذ كجزء من رؤية الشركة لجعل شركة أدنوك للتوزيع رائدة إقليمياً فِيْ قطاع توزيع الوقود. من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تخضع الاتفاقية لاستيفاء شروط معينة، بما فِيْ ذلك الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة.

نتائج الشركة 2022

وتعليقا على نتائج الشركة قال م. وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك للتوزيع “خلال النصف الأول من عام 2022، حافظنا على أداء مالي وتشغيلي قوي، مع استخدام أحدث الحلول لتعزيز خدماتنا لعملائنا. كان أداء الشركة قوياً مع نمو مطرد. وميزانية مالية قوية لدعم الاستثمارات المعززة للنمو وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين “.

وأضاف “إن دخولنا إلَّى السوق المصري سيمثل علامة فارقة فِيْ مسار شركتنا، حيث سيساعد فِيْ خلق مصادر إيرادات جديدة من خلال تنويع محفظة أعمال الشركة، مما سيعزز أداءنا المالي بشكل كبير”.

وتابع إن الاستثمارات فِيْ توسيع شبكة محطاتنا وإطلاق منتجات جديدة وتقديم خدمات مبتكرة ساهمت فِيْ تلبية احتياجات عملائنا، بينما عملنا على توفِيْر بيئة تسوق رقمية حديثة وأكثر ملاءمة فِيْ أكبر عدد من المواقع. من خلال هذا النهج نجحنا فِيْ تسريع خططنا التوسعية محليًا ودوليًا وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

وأكد أن الاهتمام بتعزيز تجربة التسوق للعملاء يمثل حجر الزاوية فِيْ مسيرة نمو الشركة خلال النصف الأول من عام 2022، مدفوعة بالحملات الترويجية داخل المتاجر التي أطلقتها الشركة ضمن برنامج ولاء العملاء “مكافآت أدنوك”، والتي وشملت حملة “تسوق واربح”، بالإضافة إلَّى خدمات فحص المركبات الشاملة. عروض غسيل السيارات وتغيير الزيت.

قامت الشركة بتوسيع عروض البرنامج من خلال إتاحة إمكانية استبدال نقاط مكافآت أدنوك لشراء الوقود للعملاء. كَمْا عادت متاجر واحة أدنوك إلَّى تقديم الهُوت دوج الشهِيْرة بالخيارات التقليدية والممتازة، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من العملاء، حيث يتم إعداد السندويشات الطازجة محليًا فِيْ 105 متجرًا فِيْ جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

شهد برنامج مكافآت أدنوك، الذي تم إطلاقه لأول مرة فِيْ عام 2022، نمواً ملحوظاً فِيْ النصف الأول من عام 2022 مع استبدال أكثر من مليار نقطة مكافأة فِيْ شهر واحد فقط. وقد سجل برنامج الولاء الآن أكثر من 1.4 مليون عضو مع 83 جهة شريكة تقدم العديد من العروض والخصومات الحصرية من أفضل العلامات التجارية الترفِيْهِيْة الرائدة من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع على الهاتف المحمول.

تتمثل سياسة توزيع أرباح أدنوك لعام 2022 فِيْ توزيع أرباح بحد أدنى 2.57 مليار درهم، وتحقيق عائد ربح سنوي قدره 4.8٪ (بناءً على سعر السهم البالغ 4.32 فلس اعتبارًا من 5 أغسطس 2022).

المال المقسم

وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية لا تقل عَنّْ 1.285 مليار درهم (10285 فلس للسهم) عَنّْ النصف الأول من عام 2022 فِيْ شهر أكتوبر المقبل، بشرط أن يكون الجزء الثاني من الأرباح لعام 2022 (10285 فلس للسهم الواحد). ) فِيْ أبريل. أبريل 2023، بناءً على تقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

بالنسبة للسنوات اللاحقة، تنص سياسة توزيع الأرباح على توزيع أرباح لا تقل عَنّْ 75٪ من الأرباح القابلة للتوزيع. تعكس سياسة توزيع الأرباح المركز المالي القوي للشركة والثقة فِيْ قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية فِيْ المستقبل، مما يدعم فرص النمو ويحافظ على عوائد مجزية للمساهمين.

بعد إدراج أدنوك للتوزيع فِيْ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة العام الماضي، ارتفع وزن الشركة فِيْ المؤشر فِيْ مايو 2022.

كَمْا تم إدراج الشركة فِيْ مؤشر FTSE لسوق أبوظبي للأوراق المالية (مؤشر Fadax 15)، وهُو المعيار القياسي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) الذي تم تطويره بشكل مشترك فِيْ إطار شراكة ADX الإستراتيجية مع FTSE Russell.

سيعزز هذا الإدراج جاذبية أدنوك للتوزيع للمستثمرين الدوليين، مما يزيد من فرص تنويع قاعدة مستثمري الشركة.